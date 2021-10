Morawiecki: Polska chce śledztwa UE wobec Gazpromu

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

Polska wskazała na konieczność przeprowadzenia badania dotyczącego działań Gazpromu, które mogą prowadzić do dalszej monopolizacji rynku gazu - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki po szczycie UE w Brukseli. "Zaordynowaliśmy jako RE przeprowadzenie badania dotyczącego rynku ETS" - dodał.

"To była bardzo długa i bardzo trudna dyskusja, ale bardzo szczera i taka otwarta" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

"Polska bardzo mocno wskazywała na konieczność przeprowadzenia badania dotyczącego działań Gazpromu, które to działania mogą prowadzić do dalszej monopolizacji rynku gazu, do wzrostu cen gazu" - poinformował szef rządu.

"A jednocześnie poprzez nasze kontrakcje domagaliśmy się od Komisji Europejskiej, od Rady Europejskiej, działań, które by zapobiegały dalszemu wzrostowi cen gazu, a raczej prowadziły do obniżenia tych cen gazu" - powiedział premier. "Podobnie zaordynowaliśmy jako Rada Europejska przeprowadzenie badania dotyczącego rynku ETS, czyli spekulacji na rynku ETS - zaznaczył.

Morawiecki wyraził przy tym nadzieję, że "te konkretne działania na pewno - po pierwsze - dadzą nam bardzo precyzyjną wiedzą, co do tego, z czego się wzięły te zwyżki". "A jednocześnie będziemy mieli instrumentarium w ręku, jak zapobiegać dalej tym zwyżkom cen energii, które są bardzo niebezpieczne" - wskazał premier.

"Jednocześnie też, te działania, szczególnie w obszarze transformacji klimatycznej - podkreśliliśmy - że muszą uwzględniać zróżnicowanie miksu energetycznego, zróżnicowanie rynków energii" - wskazał szef polskiego rządu.

"I dlatego walczyliśmy o to, aby Komisja Europejska uwzględniła w swojej taksonomii możliwości budowy elektrowni gazowych i elektrowni nuklearnych, jako tych, które będą paliwem przejściowym przez kolejne 15-25 lat. Nie wiemy dokładnie ile, bo to wszystko zależy od postępu technologicznego w zakresie różnych źródeł pozyskiwania energii" - zastrzegł Morawiecki. (PAP)

