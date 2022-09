Morawiecki: Polska buduje koalicję państw, by zreformować rynek energii w UE

Kryzys nie dotyczy tylko energetyki, ale jest dużo szerszy i wynika z wojny, którą Putin wywołał w Ukrainie – ocenił minister Michał Dworczyk. Jego zdaniem w Polsce nie zabraknie energii, ale problemem mogą być jej ceny. "Wierzę, że poradzimy sobie z tymi wyzwaniami" - dodał.

W środę w rozmowie w Radiu Wrocław szef KPRM minister Michał Dworczyk był pytany o bezpieczeństwo energetyczne Polski i kryzys z tym związany.

"Oczywiście, jeśli chcemy mówić o kryzysie to trzeba uczciwie powiedzieć, że kryzys jest dużo szerszy. Obejmuje nie tylko energetykę, ale też szereg innych dziedzin życia i też w tym samym zdaniu trzeba podkreślać za każdym razem, że jest to niestety wynik wojny. Wynik wojny, którą Władimir Putin wywołał, atakując Ukrainę 24 lutego. Natomiast, jeżeli mówimy już o bezpośrednich skutkach, które dotykają również Polskę, bo - tak jak powiedziałem - ten kryzys dotyczy nawet nie tylko Europy, ale i całego świata, to my oczywiście, my jako rząd, staramy się podejmować działania, aby wzrosty cen, aby konsekwencje wojny na Ukrainie były jak najmniej dotkliwe dla Polaków" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że są to bardzo duże wyzwania, a konsekwencje wojny będziemy odczuwać wszyscy niestety na pewno jeszcze dłuższy czas, bo na horyzoncie nie widać zakończenia wojny - dodał Dworczyk.

"Wierzę, że absolutnie poradzimy sobie z tymi wyzwaniami, które nas czekają. Gazu, prądu, węgla nie zabraknie Polsce. Dywersyfikujemy w tej chwili źródła energii, źródła surowców. Natomiast, niestety, największym wyzwaniem i najbardziej boleśnie odczuwaną kwestią przez Polaków są ceny, czy to ceny energii, czy to ceny surowców" - powiedział Dworczyk.

Dodał, że wpływ na to ma wojna na Ukrainie i są to też konsekwencje sankcji, które zostały nałożone na Federację Rosyjską.

"Ale w pierwszym rzędzie jest to konsekwencja polityki Władimira Putina" - ocenił minister. Zaznaczył, że nie chodzi tylko o działania wojenne, ale też o rosyjską politykę energetyczną oraz "naiwności Europy, która uzależniała się od gazu rosyjskiego".

Podkreślił, że kiedy Polska przez te ostatnie lata podejmowała działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu, na rzecz uniezależnienia się od surowców Federacji Rosyjskiej, "to było to traktowane z pobłażaniem". "Dzisiaj widzimy, że ta polityka rządu PiS była słuszna i przewidująca. Natomiast dzisiaj takie kraje jak Niemcy, ale też różne kraje Unii Europejskiej, mają szalone problemy, np. jeśli chodzi o gaz. Dotyczy to też innych surowców" - uważa Dworczyk. (PAP)

autor: Roman Skiba

ros/ ann/