Morawiecki: Państwo chce pomagać w ekspansji zagranicznej polskich firm

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Polskie państwo chce pomagać w ekspansji zagranicznej polskich firm, m.in. poprzez specjalną linię Polskiego Funduszu Rozwoju - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej wizyty w firmie Cerrad w Starachowicach.

"Z dumą obserwujemy, jak z niewielkich polskich firm ze Świętokrzyskiego tworzone są wielkie firmy, które konkurują z największymi w Europie, które dokonują ekspansji, akwizycji zagranicznych. W tym państwo polskie też chce pomagać. Polski Fundusz Rozwoju ma specjalnie do tego przeznaczoną linię, która ma pomagać przedsiębiorcom w ekspansji międzynarodowej" - wskazał.

Szef rządu zwrócił uwagę, że ostatnie dane ze strony Komisji Europejskiej są "budujące", gdyż pokazują, że Polska miała jedną z najpłytszych recesji w UE.

Przewidywał, że rok 2021, dzięki programowi "Nowego Ładu", okaże się dobrym rokiem dla polskiej gospodarki. Deklarował, że polscy przedsiębiorcy otrzymają zarówno wsparcie finansowe z budżetu, jak i wsparcie regulacyjne, by jak najszybciej mogli odbudować rynek po epidemii.

Podkreślił, że w tym momencie ważne jest, by wytrzymać jeszcze te parę miesięcy epidemii do czasu, aż zaszczepiona będzie wystarczająco duża część populacji, "żebyśmy mogli wejść w tę odporność zbiorową".

Dawid Ceglowski, członek zarządu firmy Cerrad powiedział, że w roku 2020 pojawiło się widmo zwolnień pracowników oraz wstrzymania części produkcji. Zaznaczył, że udało się tego uniknąć dzięki tarczom antykryzysowym.

"W roku 2020 przychodzi niespodziewana pandemia, okres niepewności. Byliśmy zmuszeni wygasić część zakładów. Z pomocą przychodzi nam rząd, korzystamy z tarczy antykryzysowych, na postoje ekonomiczne i utrzymanie miejsc pracy. Otrzymaliśmy pomoc w wysokości 3,5 miliona złotych. To pozwoliło nam nie tylko nie redukować zatrudnienia, a nawet zwiększyć je o 50 osób" – powiedział Ceglowski.

Dodał, że w bieżącym roku w firmie będą realizowane kolejne duże zadania inwestycje. Cerrad, kosztem ponad 122 mln złotych, będzie wdrażać linie do produkcji wielkoformatowych, głęboko strukturalnych płytek gresowych.

Firma otrzymała na ten cel 40 procent dotacji w ramach konkursu „Szybka ścieżka” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rozpoczęcie produkcji planowane jest początkiem 2022 roku.

Premier, po wizycie w starachowickim zakładzie, zamieścił wpis na Facebooku, w którym ocenił, że firma Cerrad to przykład polskiego sukcesu, również na rynku międzynarodowym.

"Pomoc w dalszej ekspansji takich przedsiębiorstw to zadanie, które stawia przed sobą rząd. Epidemia koronawirusa zmienia światową gospodarkę i łańcuchy dostaw, ale prędzej czy później odejdzie, a my chcemy być na to gotowi. Wspólnie odbudujemy polską gospodarkę!" – napisał szef rządu.

Cerrad to polski producent płytek gresowych i klinkierowych. Od 2007 roku działa na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. (PAP)

Autorzy: Wiktor Dziarmaga, Małgorzata Werner-Woś

wdz/ mww/ je/