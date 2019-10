Morawiecki: PPK to pierwsza próba wygenerowania polskich oszczędności

Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszą próbą wygenerowania polskich oszczędności - mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przedstawicielami biznesu w Jasionce, zachęcając do uczestnictwa w programie. Bolączką makroekonomiczną był do tej pory brak krajowych oszczędności - dodał.

W swoim wystąpieniu premier podkreślił, że ewidentnie wokół nas jest "sytuacja gospodarczego spowolnienia". "W strefie euro to widać, w gospodarce niemieckiej - również" - dodał.

"Po raz pierwszy od 30 lat mamy jednak sytuację taką, że polski wzrost gospodarczy, PKB nie spada proporcjonalnie do tego, jak spada wzrost niemiecki, eksport niemiecki. Nie chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy zupełnie odłączeni od tego podstawowego trendu, broń Boże nie; z pokorą podchodzimy do rzeczywistości gospodarczej, ale chcę zauważyć, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat potrafiliśmy wypracować nasze wewnętrzne - że tak powiem - soki żywotnego wzrostu, które pozwalają nam utrzymać wzrost na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do krajów ościennych" - mówił premier.

Jego zdaniem podstawową bolączką makroekonomiczną był do tej pory brak krajowych oszczędności. "Stąd też chciałem bardzo gorąco państwa poprosić - jako przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów - o zachęcanie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, dlatego że to jest de facto pierwsza próba wygenerowania autentycznie polskich oszczędności. Do tej pory zawsze było tak, że mieliśmy szczupłość kapitału, w związku z tym zapraszaliśmy ten kapitał z zewnątrz, sprzedawaliśmy mu czasami najlepsze kąski" - mówił szef rządu.

autorzy: Sonia Otfinowska, Rafał Białkowski

