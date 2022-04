Morawiecki: Oczekujemy od Węgier jednoznacznego potępienia rosyjskich zbrodni

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

"Fundamentalnie nie zgadzamy się z postawą Węgier wobec Ukrainy, oczekujemy od Węgier jednoznacznego potępienia zbrodni rosyjskich na Ukrainie" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy, by to stanowisko było bardzo wyraźne i zgodne z tym, co uważamy za właściwe" - dodał premier Czech Petr Fiala.

Premierzy Polski i Czech zapytani zostali na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie m.in. o dalsze funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej oraz o to, czy wyobrażają sobie współpracę z Węgrami. Jak zaznaczył Morawiecki, bliska polsko-czeska współpraca nie oznacza końca współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

"Ale oczekujemy ze strony Węgier i Budapesztu jednoznacznego i bardzo mocnego stanowiska potępiającego zbrodnie rosyjskie na Ukrainie. To jest rzeczywiście warunek bardzo istotny, gdyż nie można zamykać oczu na to, co się tam dzieje" - podkreślił premier.

W ocenie szefa rządu format V4 istnieje, ale "musimy sobie bardzo głęboko wyklarować" kwestie związane z agresją Rosji na Ukrainę. "Fundamentalnie nie zgadzamy się z pozycją Węgier wobec Ukrainy dzisiaj" - powiedział premier

Premier Czech również zauważył, że chęć bliskiej współpracy krajów sąsiedzkich jest naturalna i nie oznacza to odejścia od innych formatów. "Grupa Wyszehradzka nadal jest formatem, który będziemy wspierać" - stwierdził Fiala.

"Chcemy również starać się przekonać Węgry do tego, by to stanowisko było bardzo wyraźne, zrozumiałe i zgodne z tym, co uważamy za właściwe, jeżeli chodzi o potępienie tego, co robi Rosja w Ukrainie" - podkreślił.

Premier Czech zwrócił też uwagę, że V4 prowadziło rozmowy przed każdym szczytem Rady Europejskiej. W jego przekonaniu m.in. dzięki temu stanowiska Grupy udało się się wyraźnie przekazywać reszcie Unii. "Dlatego nie chciałbym zapominać o tym formacie współpracy" - dodał.

Na początku kwietnia premier Węgier Viktor Orban na konferencji prasowej w Budapeszcie oświadczył, że jego kraj nie ugnie się pod presją i nie poprze sankcji wobec Rosji, które obejmowałyby odejście od zakupu rosyjskiego gazu i ropy. Pytany o ujawnioną w tamtych dniach zbrodnię na ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem zaznaczył, że należy wszystkie doniesienia na ten temat sprawdzić w sposób niezależny, gdyż - jak się wyraził - "żyjemy w czasach masowej manipulacji". (PAP)

Morawiecki: Niemiecka polityka współzależności rosyjsko-niemieckich zbankrutowała

Niemiecka polityka zależności czy współzależności rosyjsko-niemieckich zbankrutowała; budowa gazociągów Nord Stream I i II okazała się gigantycznym błędem, staramy się współpracować z Niemcami i zmieniać ich nastawienie do dalszej zależności od Rosji - powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej w KPRM.

Morawiecki zwrócił uwagę, że realna polityka w UE jest wypadkową bardzo wielu współzależności. "Dziś widzimy bardzo wyraźnie, że niemiecka polityka zależności czy współzależności rosyjsko-niemieckich zbankrutowała" - powiedział.

Dodał, że budowa gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 okazała się gigantycznym błędem. "Co nie znaczy przecież, że nie staramy się współpracować z Niemcami i zmieniać ich zdania, nastawienia do dalszej zależności od Rosji i właśnie to się dzisiaj dzieje" - powiedział premier.

"Tak jak nie zgadzaliśmy się fundamentalnie z polityką niemiecką wobec np. obowiązkowych kwot i kontyngentów dystrybucji migrantów i uchodźców, wtedy to dotyczyło Bliskiego Wschodu, tak jak nie zgadzaliśmy się i nadal się nie zgadzamy z polityką uzależnienia od Rosji w zakresie węgla, a w szczególności ropy i gazu, to jednak staramy się zmieniać nastawienie naszych partnerów do tych spraw" - powiedział Morawiecki. (PAP)

"Mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji"

Mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji ani w Austrii, ani w Niemczech, ani w innych krajach - podkreślił szef polskiego rządu i wyraził dezaprobatę wobec firm, które zamierzają płacić Rosji za gaz w rublach.

W piątek podczas wspólnej konferencji premierzy Polski i Czech zostali zapytani o doniesienia medialne dotyczące spółek energetycznych z Niemiec, Austrii, Węgier i Słowacji, które planują założenie kont walutowych w Gazprombank, aby spełnić dyktat Rosji i płacić za gaz w rublach, a także czy uda się przekonać władze tych krajów, aby wpłynęły na swoje spółki.

Jak podkreślił Morawiecki, "my pokazaliśmy naszą zdecydowaną postawę". "Uważamy, że bez względu na nie do końca jasne interpretacje Komisji Europejskiej co do sposobów płatności, uważamy, że nie można dać się zaszantażować, bo wtedy w te luki w sankcjach wszyscy będą wchodzić" - dodał.

"Albo traktujemy sankcje poważnie i wtedy musimy rygorystycznie wykonywać zapisy tych sankcji, i w tych kontekście Polska pokazuje, że jesteśmy w awangardzie, które na serio traktują sankcje, albo usiłujemy szukać jakichś tam mechanizmów ucieczki z tych sankcji, dlatego, jeżeli ktoś tak robi, zostaje mi tylko wyrazić moją dezaprobatę wobec takich działań i nadzieję, że nie będzie dochodziło do obchodzenia sankcji ani w Austrii, ani w Niemczech, ani w innych krajach" - mówił szef polskiego rządu.

Czeski premier Petr Fiala zadeklarował, że "Republika Czeska nie zamierza zgodzić się na szantaż Rosji". "Jest to błędem, jeżeli niektóre kraje, czy też niektóre spółki godzą się na to. Jest to obchoedzenie sankcji. Jest to bardzo niebezpieczne, bo o ile my nie pokażemy Rosji siły i konsekwencji, to wówczas poniesienie konsekwencje wszyscy" - powiedział.

We wtorek rosyjski Gazprom poinformował o decyzji wstrzymania dostaw gazu do Polski i Bułgarii, co nastąpiło w środę. Obydwa te kraje nie zgodziły się na regulowanie należności za gaz w rublach. (PAP)

Autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski, Karol Kostrzewa, Agnieszka Ziemska

gb/ rbk/ itm/ kos/ agzi/