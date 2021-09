Morawiecki: Nie zamierzamy wyłączyć Turowa. KE: Musicie zapłacić

Potrzebny jest "okrągły stół" ws. kopalni Turów z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu i załogi zakładu - powiedział w poniedziałek b. szef MSZ Grzegorz Schetyna. Były lider PO skrytykował też działania rządu dot. Turowa. Klasyczne państwo PiS - z tektury - ocenił Schetyna.

Były lider PO (obecnie szef dolnośląskich struktur Platformy) i były minister spraw zagraniczny Grzegorz Schetyna powiedział w poniedziałek w TVN24, że w sprawie przyszłości kopalni Turów powinien odbyć się "okrągły stół". "Trzeba przygotować okrągły stół energetyczny na miejscu, który powinien dotyczyć przyszłości elektrowni i kopalni Turów z udziałem rządu, samorządów i przedstawicieli załogi. Trzeba rozmawiać o systemie sprawiedliwej transformacji - w jaki sposób pozyskać pieniądze europejskie, żebyśmy mogli mówić o sprawiedliwej transformacji energetycznej tej części sektora energetycznego" - wskazał Schetyna.

Ocenił zarazem, że postanowienie TSUE to "nieszczęśliwa, katastrofalna decyzja" dla Polski, która - według niego - wynika "z zaniechania i dobrego samopoczucia" przedstawicieli rządu, a także z "braku poszukiwania partnerów po stronie czeskiej". "To taka polityka, która jest nieskuteczna, bo próbuje pokazywać to, że zawsze mamy rację. Nie rozmawialiśmy z Czechami, kiedy ten wniosek po raz pierwszy wpłynął najpierw do Komisji Europejskiej, potem kiedy ta sprawa stanęła w TSUE. Nie rozmawialiśmy na poziomie Grupy Wyszehradzkiej, nie rozmawialiśmy na poziomie Ministerstwa Środowiska czy MSZ" - powiedział Schetyna.

Przekonywał, że skargi ze strony Czechów można było uniknąć - było ku temu wiele okazji. "Więcej - kiedy ta skarga została złożona, to dalej widzieliśmy prężenie muskułów i pokazywanie, że mamy rację i nie zamkniemy produkcji energii w Worku Turoszowskim" - dodał b. szef Platformy.

Jego zdaniem "to jest klasyczne państwo PiS". "Zapowiedzi i prężenie muskułów, państwo z tektury" - ocenił Schetyna.

Przestrzegał, że kara finansowa oznacza ogromne straty dla budżetu i - jak zauważył - sprawa polsko-czeskiego sporu i tak musi zostać rozwiązana. "Nie wiem, jak premier Morawiecki wyobraża sobie brak inicjatywy w tej sprawie. (...) To kwestia miejsc pracy w elektrowni i w kopalni Turów i w ogóle systemu sprawiedliwej transformacji energetycznej, która powinna dotyczyć Worka Turoszowskiego, która miała miejsce na przykład wcześniej w Wałbrzychu, gdzie zaangażowane rządy przygotowały tą koncepcję. Tu rząd nie zrobił nic" - stwierdził polityk.

Ocenił też, że Czesi mieli prawo upomnieć się o swoje interesy w instytucjach UE. "Mówili o tym od lat. To jest kwestia ujęć wodnych w Kraju Libereckim, to jest kwestia tego wszystkiego, co musi zostać zainwestowane w Worku Turoszowskim, żeby koncesja była ważna i żeby kopalnia i elektrownia mogły normalnie funkcjonować" - powiedział Schetyna.

W postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuertę napisano m.in.: "Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia".

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której "wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r.". (PAP)

autor: Marta Rawicz