Morawiecki: Nie jest planowany kolejny lockdown

Dziś myślę, że Polacy boją się już dużo mniej koronawirusa, nauczyli się też żyć z wirusem; mniej się obawiają także ewentualnych zasad obowiązujących w przypadku nasilenia się pandemii, bo poznali te zasady - ocenił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył premier podczas wieczornego wywiadu w Polsat News, zasady te, to "utrzymywanie dystansu, maseczki, dezynfekcja". "Dzięki temu myślę, że Polacy dzisiaj łatwiej ewentualną drugą falę zaakomodują" - ocenił Morawiecki.

Jednocześnie dodał, że nie jest planowany kolejny lockdown (blokada, izolacja). "Nie planujemy właśnie dlatego, bo on był bardzo bolesny dla gospodarki, nie tylko dla polskiej, dla całego świata" - powiedział.

"We Włoszech, Hiszpanii to będzie recesja największa od II wojny światowej, we Francji również, w Niemczech także, również w bogatej Holandii i Belgii największa recesja od II wojny światowej. A my (...) w Europie byliśmy podziwiani za to, że tak szybko się odbijamy" - podkreślił Morawiecki. (PAP)

