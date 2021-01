Morawiecki: Na początku przyszłego tygodnia decyzję w sprawie obostrzeń

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Na początku przyszłego tygodnia rząd ogłosi decyzję ws. obostrzeń sanitarnych po 31 stycznia - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że możliwa jest modyfikacja obecnych ograniczeń. Jesteśmy cały czas w momencie, w którym trudno przesądzić o otwieraniu gospodarki szerzej - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"W najbliższych dniach będziemy pracować nad protokołami sanitarnymi, na wszelki wypadek gdyby sytuacja się poprawiała lub gdyby umożliwiła jakieś uwolnienie, luzowanie restrykcji. My nie wykluczamy tego do końca, że po tej fazie ogłoszonych restrykcji do końca stycznia, że będą wtedy pewne zmiany. Postaramy się na początku przyszłego tygodnia je zakomunikować" - powiedział premier.

"Sytuacja jest na tyle dynamiczna, jest na tyle niewiadoma, że dziś musimy zachować daleko idącą pokorę wobec potencjalnych scenariuszy. Być może one będą nieco bardziej pozytywne, należy w to wierzyć, taką ewentualność dopuszczamy. Ale może też być tak, że sytuacja się pogorszy za tydzień i wtedy trzeba będzie te obostrzenia utrzymywać" - dodał.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia. (PAP) autor: Rafał Białkowski

