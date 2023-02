Morawiecki: Na dniach przekażemy Ukrainie kolejne czołgi PT-91

Morawiecki: Nasze wydatki obronne w porównaniu do PKB mogą być większe od amerykańskich

W tym roku wydatki obronne Polski w porównaniu do PKB mogą być najwyższe w całym NATO, w tym większe od USA - powiedział "New York Times" premier Mateusz Morawiecki. Premier stwierdził też, że jego rząd odegrał kluczową rolę w przekonaniu Niemiec do przekazania czołgów Leopard.