Morawiecki: Kupimy maksymalną liczbę dawek szczepionki w najszybszym możliwym terminie

Prof. Flisiak: Pierwsi Polacy otrzymają szczepionki w pierwszym kwartale następnego roku

Przyjmuje się, że gdy grupa około 60 proc. społeczeństwa nabierze odporności, czy to w sposób naturalny, przez wcześniejszy kontakt z wirusem, czy przez zaszczepienie, to będzie można mówić o tym, że epidemia wygasa w sposób kontrolowany – ocenił we wtorek prof. Robert Flisiak.