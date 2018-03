Morawiecki: Europa potrzebuje ponownego przemyślenia strefy euro

Europa potrzebuje ponownego przemyślenia strefy euro; dość odważne są oceny, że jest to optymalna strefa walutowa - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Polska nie należy do strefy euro m.in. ze względu na inną strukturę gospodarczą niż kraje Zachodu - dodał.

Premier, który przebywa w Brukseli na szczycie UE, bierze w czwartek udział w konferencji "The Brussels Summit: A Future for Europe", organizowanej przez Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W swoim wystąpieniu szef rządu przekonywał, że Europa potrzebuje "jak najbardziej nowej wizji". "Nawet jeżeli ta wizja musiałaby być wdrażana stopniowo, krok po kroku, ponieważ taki jest charakter spraw europejskich" - ocenił Morawiecki. Zadeklarował, że zdecydowanie wspiera "nowe wizje".

Zdaniem premiera w Europie powinno umożliwiać się większą swobodę świadczenia usług. "Nie chodzi o to, by być przeciwko jakiejś grupie krajów, np. Europie Centralnej czy Zachodniej. Nie, chodzi o to, aby zwiększać świadczenie usług dla całej Unii Europejskiej, bo inaczej zmniejszymy naszą konkurencyjność" - mówił Morawiecki.

Szef rządu wskazywał też, że Europa "potrzebuje ponownego przemyślenia" strefy euro. "Z mojego punktu widzenia dość odważnie powiedzieć, że strefa euro to optymalna strefa walutowa. Składa się z krajów, które mają naprawdę różną strukturę gospodarek. W związku z tym nie jest to najprawdopodobniej optymalny obszar walutowy" - ocenił.

Według Morawieckiego państwa UE powinny "współpracować i wspólnie zastanowić się, gdzie iść dalej, czy strefa euro jest częścią rozwiązania, czy może jest to część problemu".

"Kiedy mnie się pyta czasem, dlaczego Polska nie jest częścią strefy euro, odpowiadam: +przede wszystkim trzeba wyjaśnić wszelkie problemy, które są tak widoczne w ramach strefy euro, a po drugie - jeżeli chodzi o strukturę polskiej gospodarki (...), to jest to naprawdę nadal inna struktura aniżeli struktura gospodarcza przeważająca w krajach Europy Zachodniej" - podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, gospodarka naszego kraju i dochód per capita nie są zbliżone do zachodniej części Europy. "Jeszcze zdecydowanie nie doszliśmy do tego momentu" - zaznaczył.

Morawiecki powiedział również, że Europa potrzebuje lepszej ochrony granic i wyższego poziomu bezpieczeństwa.

W drugim dniu szczytu UE liderzy strefy euro będą rozmawiać o rozwoju unii walutowej. (PAP)

autor: Anna Tustanowska, Mateusz Roszak