Morawiecki: Dzisiaj przyjechało do Polski 300 tys. szczepionek

Dzisiaj przyjechało do Polski 300 tys. dawek szczepionek przeciw COVID-19 i rozpoczynamy ich dystrybucję, w poniedziałek i wtorek ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Przestrzegał, że musimy się strzec trzeciej fali epidemii. "Trzecia fala wirusa może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo" - mówił premier.

Szef rządu dodał, że to największa i najważniejsza akcja logistyczna, która pozwoli rozwieźć po kraju kilkanaście milionów dawek szczepionki w najbliższych paru miesiącach dla 30 mln obywateli.

Premier: W ciągu najbliższych miesięcy możemy zwyciężyć walkę z wirusem

W ciągu najbliższych miesięcy możemy zwyciężyć nierówną do tej pory walkę z wirusem - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaapelował do Polaków, by zaufali nauce i medycynie i w odpowiednim momencie zapisywali się na szczepienia przeciw COVID-19.

"Zaufajmy nauce i medycynie, najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków - państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na warszawskim Okęciu.

Szef rządu zaapelował też do wszystkich Polaków, by w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności zapisywali się do szczepień. "Proces jest bardzo prosty. I później zaszczepienie - bo chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować" - dodał.

Przypomniał, że zgodnie z przyjętą strategią najpierw możliwość zaszczepienia się mają medycy, służby mundurowe, nauczyciele i seniorzy.

"A więc (...) niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Dziś rozpoczynamy już szerokozasięgową dystrybucję, wcześniej nawet niż sądziliśmy, bo chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem" - oświadczył premier

Prezes ARM: Część szczepionek jest w drodze do hurtowni, część już do nich dotarła

"Wszystkie transporty szczepionek zaplanowane do wyjazdu w dniu dzisiejszym już opuściły magazyn Agencji Rezerw Materiałowych. Część jest w trasie do poszczególnych hurtowni farmaceutycznych, część już do nich dotarła i jest teraz przygotowywana do dalszej dystrybucji do szpitali, do punktów szczepień. Proces dystrybucji idzie sprawnie" - powiedział prezes ARM Michał Kuczmierowski.

"Wszystkie urządzenia rejestrujące temperaturę potwierdzają zachowanie wymogów producenta. Cała dostawa szczepionek została zgodnie z tymi wymogami przetransportowana" - podkreślił Kuczmierowski.

Podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w cały proces dystrybucji szczepionek w czasie świąt Bożego Narodzenia oraz w weekend. "To jest kilkaset osób, które poświęciły czas z rodzinami, czas świąteczny, po to by szczepionki dotarły do punktów szczepień, by szczepienia mogły się jak najszybciej rozpocząć. Powinniśmy być im wszyscy bardzo wdzięczni, bo to dzięki takim cichym bohaterom, dzięki ich zaangażowaniu i pracy, cała operacja mogła się udać. Serdecznie im za to dziękuję. Chciałbym, byśmy o nich pamiętali, tak jak o lekarzach, którzy codziennie walczą o nasze zdrowie i życie" - powiedział Kuczmierowski.

Wcześniej prezes ARM poinformował, że w poniedziałek szczepionki mają trafić do 27 tzw. szpitali węzłowych, gdzie prowadzone są szczepienia. Na wtorek zaplanowana jest dostawa szczepionek do 240 szpitali.

autor: Karol Kostrzewa, Danuta Starzyńska-Rosiecka