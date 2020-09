Morawiecki: Chcemy uniknąć kolejnego lockdownu

PIE: Sektor AGD jednym z najszybciej odrabiających straty wywołane pandemią

Polska branża AGD jest jedną z tych, która najszybciej odrabia straty z okresu zamrożenia gospodarki spowodowanego pandemią koronawirusa - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Sektor zawdzięcza to m.in dobrej sprzedaży za granicę suszarek do odzieży i maszyn do szycia.