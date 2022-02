Moody's: wyrok TSUE ws. mechanizmu praworządności negatywny dla profilu kredytowego Polski i Węgier

fot. Mike Segar / / Reuters

Wyrok TSUE ws. mechanizmu praworządności, otwierający drogę do zawieszenia wypłaty funduszy z budżetu UE dla państw członkowskich w przypadku naruszeń praworządności, jest negatywny dla profilu kredytowego (credit negative) Polski i Węgier - ocenia agencja ratingowa Moody's.

"16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Polski i Węgier na tzw. mechanizm warunkowości, co otwiera drogę Komisji Europejskiej do zawieszenia wypłat z unijnego budżetu dla obu krajów. Choć napięcia między Rosją i Ukrainą, planowane na 4 kwietnia wybory na Węgrzech oraz ostatnie propozycje reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce stanowią czynniki niepewności co do ogłoszenia jakichkolwiek działań przez UE, spodziewamy się, że KE ostatecznie zaproponuje przynajmniej częściowe zawieszenie wypłat funduszy budżetowych UE dla obu krajów" - napisano w raporcie Moody's.

"Takie działanie byłoby negatywne dla profilu kredytowego Polski i Węgier i sygnalizowałoby dalsze pogorszenie relacji z UE, chociaż w krótkim terminie efekty byłyby ograniczone" - dodano.

Jak zauważa agencja ratingowa, znaczące ograniczenie napływu funduszy UE mogłoby wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Moody's szacuje, że środki UE mogą podbijać tempo wzrostu PKB w Polsce o 0,3-0,5 pkt. proc. w latach 2022-25.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w lutym skargi Węgier i Polski na mechanizm warunkowości służący ochronie budżetu UE w przypadku naruszeń praworządności w państwach członkowskich.

Zarówno Węgry, jak i Polska wniosły do Trybunału skargę, domagając się stwierdzenia nieważności tego rozporządzenia. Oba kraje wykazywały, że w traktatach unijnych nie ma właściwej podstawy prawnej do jego przyjęcia, że UE przekracza przyznane kompetencje oraz narusza zasady pewności prawa.

W ub. piątek agencja Fitch rozpoczęła rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje w pierwszej połowie tego roku, potwierdzając wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

1 kwietnia ocenie kredytowej Polski przyjrzy się S&P Global Ratings, a 29 kwietnia Moody's.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)

