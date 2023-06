Moody's nie ma złudzeń: Komisja ds. wpływów rosyjskich zagrozi dostępności środków UE

W PE o komisji ds. rosyjskich wpływów. "Zobaczcie, co zrobiliście z Polską" W czwartek wieczorem w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat polskiej ustawy, powołującej specjalną komisję do zbadania wpływów Rosji. Eurodeputowani z polskich partii opozycyjnych oskarżali rząd PiS o chęć wykluczania jej polityków z życia publicznego; europosłowie PiS podkreślali, że to nieprawda i że zbadanie rosyjskich wpływów jest niezbędne.