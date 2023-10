Moody's: Prawdopodobna zmiana rządu w Polsce pomogłaby poprawić relacje z UE

Kosiniak-Kamysz: Przystąpimy na opozycji do rozmów koalicyjnych w ciągu najbliższych dni W ciągu najbliższych dni przystąpimy na opozycji do rozmów koalicyjnych w sprawie utworzenia nowego rządu - powiedział we wtorek w Radiu Zet lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że gdyby zgodził się na koalicję z PiS. to byłby nie fair wobec wyborców, którzy głosowali za zmianą.