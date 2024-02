Monty Python pokłócony o pieniądze. Cleese: To finansowa katastrofa

- Muszę pracować w wieku 80 lat - alarmuje Eric Idle, jedna z gwiazd popularnej grupy satyrycznej. I jak wylicza, dostaje od BBC "zaledwie 2 tys. funtów za serial". Wtóruje mu John Cleese. Gdzie wyparowała fortuna legendarnej grupy Monty Pythona?

fot. Mary Evans Picture Librar/ Rights Managed / /

"Posiadamy wszystko, co kiedykolwiek stworzyliśmy w Pythonie, i nigdy nie wyobrażałem sobie, że w tak sędziwym wieku strumień dochodów tak katastrofalnie spadnie - napisał Idle na X (dawniej Twitter). Komik znany m.in. z roli odważnego Sir Robina, choć nie tak odważnego jak Sir Lancelot, przyznaje, że w zeszłym roku musiał sprzedać swój dom wart 6,5 mln dolarów położony na wzgórzach Hollywood.

Zapytany, czy film dokumentalny o grupie nakręcony przez Netfliksa mógłby pomóc, odpowiedział: "pieprz.... filmy dokumentalne i firmę zajmującą się streamingiem".

Fuck Netflix and fuck documentaries. https://t.co/hnbqDT7jUU — Eric Idle (@EricIdle) February 11, 2024

Jak więc zarabia na życie? "Jestem zaręczony i piszę [...] Tworzę nowe przedstawienie. Robię to od 1963 roku" - wyjaśnia. Okazało się także, że Johnem Cleesem nie widział się od siedmiu lat, ale to "sprawia, że jest szczęśliwy".

"Nie wiem, dlaczego ludzie zakładają, że jesteśmy dziani. Python to katastrofa" - napisał w jednym z kolejnych postów. Za złe zarządzanie "Monty Pythonem" obwinił Terry'ego Gilliama i jego córkę Holly, która zarządza HDG Projects, odpowiedzialnej właśnie za markę grupy i była m.in. współorganizatorem serii reaktywacyjnych występów w ramach "Monty Python Live (mostly) - One Down, Five to Go". Wówczas komicy jak jeden mąż przyznali, że po prostu potrzebują gotówki. - Python nie zarabiał zbyt wiele - stwierdził wówczas bez ogródek Michael Palin.

Teraz potwierdził to Idle i napisał wprost: "myślę, że jeśli mianujesz dziecko Gilliama na swojego menadżera, nie powinieneś być zaskoczony. Jeden Gilliam wystarczy. Dwóch może pokonać każdą firmę".

We own everything we ever made in Python and I never dreamed that at this age the income streams would tail off so disastrously. But I guess if you put a Gilliam child in as your manager you should not be so surprised. One Gilliam is bad enough. Two can take out any company. https://t.co/J5tQauTH2D — Eric Idle (@EricIdle) February 10, 2024

Jako przykład podał zawieszenie produkcji filmu "Spamalot" po sukcesie jaki odniósł musical w 2004 roku. Nie sposób być zaskoczonym, że seria jego postów wywołała burzę.

Cleese wydał fortunę "na żony"

Idle nie jest jedyną gwiazdą Monty Pythona, która przechodzi przez perturbacje finansowe. John Cleese za stan swoich finansów nie obwinia klanu Gillianów. "Uważam, że jest trzeźwo myśląca, pracowita i do tego przyjemna i łatwa we współpracy. Michael Palin poprosił mnie, bym jasno powiedział, że on też podziela tę opinię. Terry Gilliam również się z tym zgadza" - napisał.

Z rozmów kuluarowych wynika, że John Cleese stracił 25 mln funtów w wyniku trzech bardzo kosztowych rozwodów (a dokładniej ugód z byłymi już małżonkami).

Wszystkie żony Johna Cleese'a Komik był żonaty z: Connie Booth, z którą występował w "Hotelu Zacisze" od 1968 roku do 1978 roku amerykańską aktorką Barbarą Trentham od 1981 roku do 1990 roku psychoterapeutką i pisarką Alyce Eichelberger

Po 15 latach od rozstania nadal ma spłacać 15,5 mln funtów ugody swojej trzeciej żonie (i to bez dzieci - co lubi podkreślać). Nic go to jednak nie nauczyło, gdyż obecnie ma czwartą żonę i mieszka z nią na karaibskiej wyspie.

On także szuka zarobków, o czym powiedział wprost na gali w Singapurze. - Wiem, co myślicie - zwrócił się do widowni. - Co robi starszy komik tutaj, kiedy powinien być w namiocie tlenowym w Londynie - mówił 83-latek. "Jadę tam, gdzie jest praca" - dodaje na blogu. Jednocześnie jednak przyznaje się otwarcie do nieostrożnego obchodzenia się z pieniędzmi, dodając, że "nigdy nie wiedziałem, ile ich dokładnie mam".

"Nie rozumiem pieniędzy i nie uważam ich za zbyt interesujące, co jest wadą w świecie, w którym żyjemy. Każdemu, kto ma choć trochę niejasności w kwestiach finansowych, raczę, aby stał się bardziej świadomy, ponieważ mnie to dużo kosztowało [...] Odnośnie inwestycji, to polegałem na ludziach i w jednym czy dwóch przypadkach było to dobre, ale w jednym lub dwóch innych - katastrofalne".

Komik przyznaje, że np. w "Hotelu Zacisze" zarobił około 6 tys. funtów, ale nie otrzymał żadnych tantiem.

Na ile szacuje się majątki członków grupy Monty Pythona?

Za najbogatszego członka grupy uważa się Terry'ego Gilliama. Reżyser m.in. "12 małp" i "Bandyci czasu" posiadał majątek szacowany na 25 mln funtów (obecnie nie jest znany stan jego konta, ponieważ nie składa publicznych oświadczeń na temat finansów). Zysk z dwóch wymienionych wyżej filmów wyniósł 137,4 mln funtów.

Michael Palin zarządza majątkiem oszacowanym na 12,7 mln funtów. Obecnie jego dochody pochodzą m.in. z występów telewizyjnych, wydanych książek i tantiem.

John Cleese ma około 8 mln funtów (chybachyba że czeka go kolejny rozwód).

W 2025 roku majątek netto Erica Idle'a wyniósł 9,5 mld funtów, a jako główne źródło dochodów wskazano odnoszący sukces musical.

Majątek Terry'ego Jonesa, który zmarł w 2020 roku, oszacowano na 11,4 mln funtów.

