Monika Pawłowska zdecydowała ws. mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim

Objęłam mandat poselski, jestem po krótkiej rozmowie z panem marszałkiem (Szymonem Hołownią – PAP), czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości – powiedziała we wtorek w Sejmie dziennikarzom Monika Pawłowska.

Dodała, że jej zaprzysiężenie na posła nie nastąpi na jutrzejszym powiedzeniu Sejmu.

Poseł PiS Przemysław Czarnek został o tę sprawę zapytany przez reporterkę TVN24: "Nie wiem, czy to "wielki powrót" do Sejmu. Ten mandat jest nielegalny. Wstyd, pani Pawłowska. Mówiła, że nie będzie obejmować nielegalnego mandatu, a objęła. Ciekawe, czym ją skusił pan Hołownia?" – powiedział. Zapowiedział również, że będzie wnioskował o wyrzucenie Pawłowskiej z zarządu wojewódzkiego PiS. – Skandal, wstyd, że kobieta, która miała kandydować do sejmiku, objęła 461 nieistniejący mandat w Sejmie, nielegalny – dodał Czarnek.

Monika Pawłowska uzyskała mandat posła Sejmu IX kadencji, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ramienia partii Wiosna, następnie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy. W marcu 2021 r. opuściła klub i partię Wiosna, przechodząc do Porozumienia Jarosława Gowina i zostając posłanką niezrzeszoną. We wrześniu 2021 r. opuściła Porozumienie i kolejnego dnia poinformowała o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zostając następnie członkinią tej partii. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. kandydowała z list PiS otrzymując 10 789 głosów, zajmując pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce. (PAP)

