Kolejny kraj zamierza ograniczyć import zbóż z Ukrainy

Prezydenci Polski, Łotwy, Litwy i Rumunii podpisali deklarację wspierającą Ukrainę, Mołdawię i Gruzję Prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci Łotwy, Litwy i Rumunii podpisali w piątek w Kownie wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa regionalnego i integracji europejskiej, w której m.in. potwierdzili swoje zaangażowanie we wsparcie Mołdawii, Ukrainy i Gruzji w wysiłkach na rzecz dołączenia do Unii Europejskiej. Wezwali też do międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie za zbrodnię reżimu stalinowskiego.