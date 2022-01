MojePPK. Ruszył serwis dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych

fot. nikkimeel / / Shutterstock

Z początkiem 2022 r. ruszył serwis MojePPK dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju. Można tam m.in. uzyskać dostęp do danych o środkach zgromadzonych w programie.

Po zalogowaniu, co można zrobić za pomocą profilu zaufanego lub konta w serwisie, uczestnik uzyskuje dostęp do danych o środkach zgromadzonych w programie, a także szczegółowe informacje o posiadanych rachunkach PPK.

W komunikacie podano, że z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało dotychczas 2,28 mln osób, które zebrały już łącznie 7,64 mld zł aktywów.

"Serwis MojePPK to przełomowy krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ułatwia pracownikowi obserwowanie, jak rośnie jego kapitał na przyszłość. Do tej pory na swoje rachunki logowało się tylko ok. 22 proc. uczestników programu. Możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia konkretnych, wymiernych zysków utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Jak poinformował PFR, portal ma charakter wyłącznie informacyjny i nie pozwala na składanie dyspozycji związanych z oszczędnościami. W serwisie MojePPK użytkownicy znajdą informacje o posiadanych rachunkach PPK, z podaniem nazw pracodawców oraz instytucji finansowych, zarządzających PPK w danych firmach.

Dodano, że w szczegółach każdego rachunku można sprawdzić bieżącą wartość zgromadzonych środków oraz wysokość dokonanych wpłat, z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i dopłaty państwa. Serwis zawiera także informacje o wypłatach lub zwrotach z rachunku, o ile takie miały miejsce. Pozwala również na wygenerowanie raportu z zestawieniem danych o rachunkach oraz podsumowaniem całości środków zebranych w PPK.

Serwis MojePPK dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

autor: Łukasz Pawłowski