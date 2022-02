Nawet 21 tys. zł na pompy ciepła. Nowy program dopłat ruszy w tym roku

fot. Studio Harmony / / Shutterstock

Budujesz dom i planujesz montaż pompy ciepła? Rząd przygotowuje nowy program "Moje ciepło”. Zakłada on dofinansowanie w wysokości nawet 21 tys. zł w przypadku montażu pompy ciepła. Trzeba jednak będzie spełnić kilka warunków.

Maksymalnie będzie można liczyć na dofinansowanie w wysokości 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie sfinansuje jednak inwestycji w całości. Dofinansowanie obejmie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Zazwyczaj koszt pompy ciepła wraz z montażem to przynajmniej 30-50 tys. zł. Budżet całego programu to 600 mln zł. Zakłada się, że program potrwa kilka lat, a dotacje będzie można uzyskać na pompy instalowane do końca 2026 r.

Kiedy ruszy program?

Z zapowiedzi program ruszy w ciągu kilku tygodni. Jak można przeczytać na rządowych stronach: "ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie "Moje ciepło" powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r.".

Dopłaty nie dla każdego

Nie każdy będzie mógł skorzystać z dofinansowania. By skorzystać z programu „Moje ciepło”, instalacja pompy musi być dokonana w nowym budynku. Wsparciem objęte będą także pompy instalowane od 1 stycznia 2021 r., czyli jeszcze przed uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie.

To jednak nie koniec wymogów. Jednym z najważniejszych warunków programu „Moje ciepło” są parametry domu świadczące o jego energooszczędności. A tu lekko nie będzie. Dopłaty z programu mają przysługiwać jedynie budynki, których współczynnik Ep (roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną) nie jest wyższy niż 63 kWh/mkw. na rok. W kolejnych latach współczynnik ma być jeszcze niższy, na poziomie maksymalnie 55 kWh/mkw. na rok.

Skąd pieniądze? Z pakietu klimatycznego

Jak mówi Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu: "głównym celem programu "Moje ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych”.

Program „Moje ciepło” ma być finansowany ze środków ze sprzedaży praw do emisji CO2, a konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego, powołanego w ramach pakietu Fit for 55. Operatorem programu został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

