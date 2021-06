W drugiej edycji "Mojej wody" złożono wnioski o dofinansowanie na 160 mln zł

fot. Anna Nikonorova / / Shutterstock

W drugiej edycji programu "Moja woda" złożono wnioski o dofinansowanie na 160 mln zł, trwa jeszcze m.in. weryfikacja wniosków papierowych - przekazał w czwartek NFOŚiGW. Budżet programu wynosił 100 mln zł.

Druga edycja programy "Moja woda" promującego przydomową zbiórkę deszczówki i retencję wody wystartowała 22 marca br., a nabór wniosków zakończył się 10 czerwca. Budżet programu podobnie jak w ub.r. wynosił 100 mln zł. Właściciele domów mogli starać się o dotacje w wysokości do 5 tys. zł m.in. na instalację czy budowę przewodów odprowadzających wody opadowe, zbiornika retencyjnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej czy nawadniającej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował w czwartek, że w drugiej edycji programu zarejestrowano ponad 31 tys. wniosków o dofinansowanie na dedykowanym portalu beneficjenta. Dodano, że łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. Ostateczna kwota wynikająca także ze złożonych papierowych wniosków będzie znana po 12 lipca.

"Budżet drugiej edycji został wyczerpany w ciągu niespełna trzech miesięcy. To pokazuje, jak duże są potrzeby i zrozumienie problemu walki z suszą" - podkreślił, cytowany w komunikacie, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Szef MKiŚ zwrócił uwagę, że dzięki "Mojej wodzie" na prywatnych posesjach uda się zatrzymać 2 mln metrów sześciennych wody rocznie, co ma znaczenie tak ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Podano ponadto, że po weryfikacji wszystkich wniosków ma zapaść decyzja ws. podwyższenia budżetu programu do poziomu wynikającego z finalnej sumy wszystkich prawidłowo i terminowo złożonych wniosków.

Wiceszef NFOŚiGW Artur Lorkowski zwrócił uwagę na rolę programu "Moja woda" w kontekście adaptacji do zmian klimatu. "Nie ma szybszego i skuteczniejszego sposobu, by zapobiegać suszy niż wykorzystanie tzw. deszczówki czy wód roztopowych. Tym bardziej cieszy nas skala zainteresowania i gotowość właścicieli nieruchomości do realizacji takich instalacji. Wierzę, że wyzwolenie potencjału mikroinwestycji, może poprawić współczynnik retencji wody w Polsce" - powiedział.

W czwartek obchodzony jest "Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy". Wody Polskie informowały z tej okazji, że w Polsce dzięki dedykowanym inwestycjom podnosi się ilość retencjonowanej wody. W 2020 r. przekroczono funkcjonującą od kilkudziesięciu lat barierę 6,5 proc. krajowej retencji, która sukcesywnie się powiększa. Docelowo ma być to przyjemniej 15 proc. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/