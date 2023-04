"Mój prąd" rusza już w tym tygodniu. Wiemy, ile wyniesie budżet programu

Budżet piątej edycji programu "Mój prąd", która ruszy 22 kwietnia, to 955 mln zł – poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Nowością w naborze są dopłaty do pomp ciepła.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska poinformował podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togetair 2023 w Warszawie, że nowa, piąta edycja programu promocji fotowoltaiki ruszy w sobotę, 22 kwietnia.

Zyska przekazał, że nabór w programie trwać będzie do 22 grudnia 2023 roku, bądź do wyczerpania budżetu w wysokości 955 mln zł. W przypadku jego wykorzystania zabezpieczono jednak dodatkowe 400 mln zł - poinformował przedstawiciel MKiŚ.

Nowością w programie oprócz "tradycyjnych" dopłat do paneli fotowoltaicznych, magazynów ciepła, magazynów energii oraz systemów zarządzania energią będzie wsparcie do kupna pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych służących pogrzaniu ciepłej wody użytkowej.

Wiceminister wyjaśnił, że z dotacji w piątej edycji programu, będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Po pierwsze są to osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli tzw.net-meteringu, którzy do tej pory nie korzystali z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie i którzy już skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji PV. W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki. Po pierwsze instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie została przyłączona i opłacona od 1 stycznia 2020 r. Po drugie, trzeba przejść z net-meteringu na net-billing. Trzecim warunkiem otrzymania wsparcia - dla tej grupy wnioskodawców - będzie zgłaszanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie "Mój prąd".

Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o np. pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta - do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców dotacja do PV to jest do 3 tys. zł.

Zyska podkreślił, że zmiana sytemu rozliczeń prosumentów miała zachęcić do większej autokonsumpcji wyprodukowanego prądu. Dlatego program przewiduje dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł; magazynów energii do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł.

Nowością w piątej edycji programu są dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Decydując się na gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli wybierzemy pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej będzie to do 19,4 tys. zł; dla pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł.

Zyska podkreślił, że przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja jaka będzie można otrzymać to 58 tys. zł.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski wyjaśnił podczas konferencji, że wnioski poprzez generator wniosków będzie można składać od najbliższej soboty, od godz. 9.00. Dodał, że 26 kwietnia o godz. 11 Fundusz organizować będzie specjalny webinar dla osób zainteresowanych programem.

Przypomniał, że aby ubiegać się o wsparcie Funduszu w "Moim prądzie" 5.0, inwestycja musi być już zrealizowana - posiadać zaświadczenie wydane przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja PV funkcjonuje i wprowadza energię do sieci.

Wiceprezes podkreślił, że program "Mój prąd" okazał się wielkim sukcesem. Tylko dzięki temu programowi w Polsce pojawiło się 0,5 mln prosumentów; dodatkowe 100 tys. prosumentów, to osoby które zdecydowały się na dotacje do paneli fotowoltaicznych w programie "Czyste Powietrze" - wymieniał.

Mirowski dodał, że jedna złotówka dotacji do paneli PV wygenerowała w gospodarce 6,2 zł na inwestycje.

Wiceminister Zyska przypomniał, że kiedy program "Mój prąd" ruszał w 2019 r., w Polsce funkcjonowało 100 tys. prosumentów (w grudniu 2015 r. - 4 tys. osób). Dziś - jak podkreślił - jest to już blisko 1 mln 250 tys. osób. W ramach poprzednich edycji programu do beneficjentów trafiło ponad 2 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń

