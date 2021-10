Koniec naboru wniosków w programie "Mój prąd". Wyczerpał się budżet

fot. Sahara Prince / / Shutterstock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął nabór wniosków w trzeciej edycji programu "Mój prąd". Ponad półmiliardowy budżet środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie fotowoltaiki dla gospodarstw domowych został wyczerpany. Są już zapowiedzi nowej edycji. "Mój prąd 4.0" ruszy na początku 2022 r. – będą zmiany.

Nie dalej jak tydzień temu informowaliśmy o kończących się środkach pieniężnych w budżecie rządowego programu "Mój prąd". W środę (6 października) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zamknięciu trzeciego naboru wniosków. Powodem zakończenia przyjmowania zgłoszeń jest wyczerpanie ponad półmiliardowego budżetu.

– Zakładaliśmy, że budżet na trzecią edycję, przy wsparciu wnioskodawców kwotą do 3 tys. zł, wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych i tyle też wniosków od początku lipca wpłynęło do NFOŚiGW. Tak szybkie wyczerpanie budżetu programu pokazuje, że „Mój Prąd” cieszył i cieszy się ogromną popularnością. Widać to nie tylko po przekazanych przez nas środkach, ale przede wszystkim po liczbie mikroinstalacji fotowoltaicznych, jakie powstały w Polsce. W kraju funkcjonuje już ponad 600 tys. prosumentów – mówi wiceprezes NFOŚiGW, cytowany przez PAP.

"Mój prąd 4.0." ruszy w przyszłym roku – będą zmiany

Budżet programu "Mój prąd" był już trzykrotnie zwiększany. Łączna suma pieniędzy przeznaczonych na dofinansowania wyniosła 1,159 mld zł. Jednak nawet taka kwota nie wystarczyła na dotację w wysokości 3 tys. zł (początkowo 5 tys. zł) dla wszystkich osób zainteresowanych montażem i zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych. Tym razem wiceprezes NFOŚiGW nie zamierza zwiększać budżetu zakończonej trzeciej edycji programu, jak miało to miejsce w drugim naborze. "Ma to związek ze zmianą systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na sprzedażowy, który ma zacząć funkcjonować w 2022 roku" – podkreślił.

Na początku 2022 r. ruszy czwarta edycja programu "Mój prąd". Na wnioskodawców czeka kilka zmian. Jedną z najważniejszych jest koniec opustowego systemu rozliczania prosumentów. Aktualnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kW rozliczają się w stosunku 1 do 0,8, tj. za jedną jednostkę energii oddaną do sieci (traktowanej jako wirtualny magazyn energii) mogą potem pobrać za darmo 0,8. Po zmianie przepisów mikroproducenci prądu wchodzący na rynek otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Jeśli będą jej z kolei potrzebować, to będą musieli zapłacić za taką energię.

DF