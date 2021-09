Nabór w programie "Mój prąd" może skończyć się szybciej. "Środki finansowe są na wyczerpaniu"

fot. RockerStocker / / Shutterstock

Nabór wniosków w rządowym programie "Mój prąd" może zostać zamknięty wcześniej. Powodem są szybko topniejące pieniądze w budżecie trzeciej edycji projektu. "Środki finansowe są na wyczerpaniu" – podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kończą się środki w budżecie rządowego programu "Mój prąd". Nabór do trzeciej edycji rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i miał potrwać do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z zapowiedzi NFOŚiGW wynika, że najprawdopodobniej przyjmowanie wniosków zakończy się o wiele szybciej.

"Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że już teraz, po niespełna trzech miesiącach trwania naboru, środki finansowe są na wyczerpaniu" – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby, które są zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej powinny pośpieszyć się ze składaniem dokumentów. Według wyliczeń NFOŚiGW środki pieniężne w budżecie programu wyczepią się najprawdopodobniej pod koniec września 2021 r. Oznacza to, że na złożenie wniosku zostało kilka dni.

Przeczytaj także URE: Trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii

Topnieją pieniądze w budżecie programu "Mój prąd"

Budżet trzeciej edycji programu "Mój prąd" wynosi 534 mln zł. W praktyce oznacza to, że z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych może skorzystać 178 tys. beneficjentów. Według informacji podanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec lipca tego roku złożonych było ponad 85 tys. wniosków.

Warto pamiętać, że w III naborze "Mojego prądu" zmniejszona została maksymalna kwota dotacji - z 5 tys. zł do 3 tys. zł. Kwota dofinansowania jest niższa, pomimo to pieniądze topnieją z dnia na dzień. "Obecnie każdego dnia średnio przybywa 1,5 tys. aplikacji, a w systemie (według danych z 24 września br.) zarejestrowanych było dokładnie 162 052 wniosków o dofinansowanie" – podaje NFOŚiGW.

DF