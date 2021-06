"Mój prąd" z niższym dofinansowaniem do fotowoltaiki

fot. atm2003 / / Shutterstock

1 lipca rusza trzeci nabór wniosków w rządowym programie "Mój prąd". Jest sporo zmian. Jedną z nich jest zmniejszenie wysokości dofinansowania – beneficjenci zamiast 5 tys. zł otrzymają maksymalnie do 3 tys. zł.

Najważniejszą zmianą w nowym naborze wniosków w programie "Mój prąd" jest zmniejszenie wysokości dofinansowania z 5 tys. zł do 3 tys. zł. W pierwszej oraz drugiej odsłonie "Mojego prądu" beneficjenci mogli otrzymać o 40 proc. wyższą dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną niż w najnowszym naborze.

Mój prąd – zmiany w programie

W trzeciej edycji programu "Mój prąd" nie ma wyczekiwanych zmian dotyczących rozszerzenia dofinansowania. Z zapowiedzi NFOŚiGW wynika, że dopiero w naborze czwartym będzie zwiększenie zakresu dotacji o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Celem rządowego programu "Mój prąd" jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dofinansowanie z "Mojego prądu 3.0" będzie można otrzymać na instalacje zakupione od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Ważna jest data opłacenia pierwszej faktury. Maksymalna dotacja do fotowoltaiki to 3 tys. zł, nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna), przypomina resort klimatu i środowiska.

Mój prąd 3.0. – nowy nabór wniosków

Kolejną zmianą w nowym naborze wniosków jest zmniejszenie całkowitej puli środków pieniężnych. Budżet programu "Mój prąd" wynosi 534 000 mln zł. Oznacza to, że z dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie mogło skorzystać 178 tys. rodzin (zakładając, że każda z nich otrzyma maksymalne 3000 zł dopłaty).

Nabór wniosków w ramach rządowego programu "Mój prąd" trwa od 1 lipca 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków pieniężnych.

Mój prąd – dla kogo?

Beneficjentami programu "Mój prąd" są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Z bezzwrotnego dofinansowania w ramach programu "Mój prąd" można skorzystać na przedsięwzięcia polegające na zakupie oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Środki można uzyskać na urządzenia o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Natomiast sama instalacja musi być wykorzystywana na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Ze środków z rządowego programu nie można skorzystać w celu ulepszenia/zwiększenia mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Podsumowując, trzeci nabór wniosków w programie "Mój prąd" to niższe niż do tej pory maksymalne dofinansowanie do instalacji oraz mniejszy budżet.

DF