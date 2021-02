"Mój prąd" będzie kontynuowany. Nabór możliwy w I półroczu 2021 r.

fot. wjarek / Shutterstock

W pierwszej połowie roku możliwe jest uruchomienie naboru do kontynuacji programu "Mój prąd" - poinformował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

"Będzie kontynuacja (programu "Mój prąd" - przyp. PAP). Pracujemy, by program był kontynuowany w zmienionych warunkach. Czekamy na możliwość zbudowania dużego budżetu, by nie były to działania pozorne. Na to potrzeba trochę czasu, ale myślę, że w tym roku, w pierwszej połowie roku będzie szansa na uruchomienie naboru" - powiedział Zyska podczas kongresu EEC Trends.

„Mój prąd” to program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Jak wcześniej zapowiadano, nowa odsłona programu ma dawać szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów.

