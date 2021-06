Topnieją rządowe środki na fotowoltaikę

fot. springtime78 / / Shutterstock

Budżet rządowego programu "Mój prąd" jest o ponad połowę mniejszy niż w poprzednim naborze. Mniej pieniędzy przewidzianych jest także na jednorazowe dofinansowania.

Największa zmiana w nowym, trzecim, naborze w programie "Mój prąd" to zmniejszenie wysokości jednorazowego dofinansowania z 5 tys. zł do 3 tys. zł. We wtorek (29 czerwca) pisaliśmy o ogłoszeniu startu składania wniosków o dotację na mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach III edycji "Mojego prądu", która ruszy 1 lipca.

Z regulaminu najnowszej edycji programu "Mój prąd" wynika, że oprócz zmniejszenia kwoty wsparcia przewidziany jest także niższy budżet. Wynosi on 534 mln zł, czyli o blisko połowę mniej niż suma środków przewidziana na dofinansowania w pierwszej edycji rządowego programu. Natomiast w porównaniu do poprzedniego naboru budżet jest o ponad 50 proc. niższy. W tabeli poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje ws. kwot przeznaczonych na dotację do mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu "Mój prąd" "Mój prąd" I "Mój prąd" II "Mój prąd" III Budżet 1 mld zł 1,15 mld zł 534 mln zł Wysokość dotacji 5 tys. zł 5 tys. zł 3 tys. zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych resortu klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW

Śródki przeznaczone na trzeci nabór "Mojego prądu" wystarczą na dofinansowanie dla 178 tys. rodzin, przy założeniu, że każda z nich otrzyma maksymalne 3000 zł dopłaty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wnioski w trzecim naborze programu "Mój prąd" można składać wyłącznie elektronicznie do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków pieniężnych.

