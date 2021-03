Mniej środków w programie „Mój prąd”? Rząd nie określił wysokości dofinansowania

fot. Diyana Dimitrova / Shutterstock

Za kilka miesięcy rusza nowy nabór wniosków w ramach rządowego programu „Mój prąd”. Na 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział start trzeciej odsłony dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Szykują się spore zmiany.

– To program przyjazny dla użytkownika. Jednak w trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów” – mówił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Nabór wniosków w trzeciej edycji rządowego programu „Mój prąd” planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. Czas na składanie wniosków może zostać wydłużony lub skrócony w przypadku wyczerpania się środków.

"Mój prąd" 3.0 – ile wyniesie dotacja?

"Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu" – czytamy w komunikacie prasowym.

Resort i NFOŚiGW nie podał jeszcze wysokości dofinansowania w nowej odsłonie programu. Instytucje zaznaczyły natomiast, że kwota będzie zależeć od "zakresu rzeczowego inwestycji". Szczegóły programu pojawią się wkrótce, nie wiadomo na jaką bonifikatę od państwa mogą liczyć osoby, które zakupiły instalację fotowoltaiczną po zakończeniu poprzedniej edycji "Mojego prądu".

Kolejna zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu programu „Mój prąd” jest sposób finansowania. Nowy nabór będzie finansowany z funduszy unijnych, do tej pory dotacje pochodziły ze środków krajowych. Kosztem kwalifikowanym będą wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że wnioskodawcy, którzy kupili instalację fotowoltaiczną przed ogłoszeniem nowego naboru, ale po zakończeniu drugiej odsłony programu, czyli po 31 stycznia 2021 r., będą mieć możliwość skorzystania z dofinansowania.

Warunkiem otrzymania dotacji jest zakończenie i podłączenie do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) instalacji. „Mój prąd” 3.0 w dalszym ciągu będzie dotyczył instalacji o mocy w przedziale pomiędzy 2-10 kW, zaznacza resort i NFOŚiGW.

„Mój prąd” 2021 – rozszerzenie programu

Resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW zastanawiają się nad uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu m.in. o punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

– Program „Mój prąd” cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 r. – komentuje minister Kurtyka.

Dofinansowanie z programu „Mój prąd” przeznaczone jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjenci mogą otrzymać środki pieniężne na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Dotacja powiększy podstawę do opodakowania

Podatnicy oprócz programu "Mój prąd" mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej podczas rozliczania PIT. Osoby, które po roku, w którym skorzystały z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymały zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, są zobowiązane doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

"Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek" – czytamy w komunikacie prasowym NFOŚiGW.

