Polska kupi kolejne radary przeciwlotnicze Bystra

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę na dostawę kolejnych 22 mobilnych radarów przeciwlotniczych Bystra. "Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego, wzmacniamy je o kolejne warstwy" - podkreślił Błaszczak. Zamówienie zrealizują polskie zakłady, a jego wartość to 1 mld 100 mln zł.

fot. Joanna Skladanek / / FORUM

To kolejna umowa na radary tego typu, zarazem pierwsza umowa wykonawcza w ramach projektu Pilica+ zakładającego dostawę 21 zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica+. Radary Bystra są dostosowane do współdziałania z systemem kierowania walką zestawów Patriot, których osłonę zapewnią zestawy Pilica.

"Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego, wzmacniamy je o kolejne warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej" - powiedział Błaszczak w zakładach PIT Radwar w Warszawie.

Podkreślił, że system Pilica+, w którego wejdą radary przeciwlotnicze Bystra, to polski projekt, który będzie uzupełniał pozostałe warstwy obrony powietrznej.

Przypomniał, że system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu wykorzystuje krajowej produkcji pociski Piorun, obronie krótkiego zasięgu służy system Narew, budowany we współpracy z Wielką Brytanią z wykorzystaniem pocisków CAMM będących uzbrojeniem brytyjskiego system Sky Sabre rozmieszczonego przez sojusznika w Rzeszowie, a obroną kolejnej warstwy ma być system Patriot wybrany w programie obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

"Pilica+ będzie służyła osłonie Patriotów i uzupełniała niższe warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej" - dodał.

Zapewnił, że MON "zawsze, jeśli to jest możliwe", składa zamówienia w polskim przemyśle. Wyraził uznanie dla PGZ i wchodzącej w skład Grupy firmy PIT Radwar za przygotowanie i uruchomienie projektu.

Zapewnił, że Wojsko Polskie będzie rozbudowywane i modernizowane i że wpisuje się to w koncepcje obrony i odstraszania NATO. "Wyzwaniem jest stworzenie takiej siły Wojska Polskiego, żeby nie było wątpliwości co do tego, że skutecznie stoi ono na straży naszej wolności, jest gotowe nieść pomoc naszym sojusznikom" - powiedział.

"Wzmacniamy Wojsko Polskie tak, żeby władca Kremla, który próbuje odtworzyć imperium rosyjskie nie odważył się zaatakować Polski" - dodał Błaszczak.

"Oczywiście, wyciągamy też wnioski z wojny na Ukrainie; widzimy, jakie rodzaje wojsk maja większe znaczenie" - powiedział, wskazując na artylerię i wojska pancerne oraz obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, "która także odgrywa kluczową rolę". "W związku z tym nasze inwestycje w taką broń, która da Wojsku Polskiemu możliwości skutecznej obrony i jednocześnie będzie realizowała określoną w NATO koncepcję skutecznej obrony i skutecznego odstraszania agresora" - mówił szef MON.

Prezes PGZ Sebastian Chwałek podkreślił, że decyzja o zakupie kolejnych stacji radiolokacyjnych Bystra zwiększa zdolności polskiej armii i "daje możliwość rozwoju i produkcji najnowocześniejszych rozwiązań w polskim przemyśle". "Zakłady skupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej wielokrotnie udowodniły, że posiadają wysokie kompetencje, doceniane nie tylko u nas, ale w skali światowej. Jeśli chodzi o radiolokację, PIT Radwar jest jednym z najlepszych producentów na świecie, w niektórych kategoriach nasze rozwiązania wyznaczają nowe trendy.

Podkreślił szybkie tempo dostaw i to, że "system Pilica+ będzie wyposażony w najnowszy radar, który jest przygotowany do współpracy z systemem IBCS", z którym mają być zintegrowane zestawy Patriot dla Polski. "Jest to planowe działanie zmierzające do zapewnienia współdziałania wszystkich warstw obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej" - dodał Chwałek.

Pierwsza umowa na mobilne stacje radiolokacyjne Bystra, wartości 635 mln zł brutto, zawarta w 2019 r., przewiduje dostawy 16 stacji do końca 2025 roku, pierwsze trafia na wyposażenie wojska w bieżącym roku. Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie Pilica+ mają być podstawowymi systemami przeciwlotniczymi Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych. Ich zadaniem będzie uzupełnieniem zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów Patriot.

Na zestaw Pilica+ złożą się wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary Bystra oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich Pilica - stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, sześć jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Bystra jest przeznaczona do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego.

Stacja, wyposażona w obrotową antenę o polu obserwacji 360 stopni, może pracować w kilku trybach pracy dostosowanych do danego zadania bojowego. Zasięg radaru wynosi 80 km. Zastosowano w nim antenę aktywną z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki (AESA).

W skład konsorcjum PGZ-Pilica+ wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i spółki Grupy: Zakłady Mechaniczne Tarnów, PIT-Radwar, PCO, Jelcz, Mesko Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ kos/ itm/