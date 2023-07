Modelowa marża rafineryjna Orlenu w czerwcu wzrosła do 16,6 USD z 12,5 USD w maju - poinformował Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się do 1 USD z 1,9 USD w maju.

Orlen podał w komunikacie prasowym, od II kw. 2023 r. publikacja modelowej marży petrochemicznej została tymczasowo wstrzymana z powodu aktualizacji formuły.

Koncern poinformował, że w czerwcu średnia cena baryłki ropy Brent wyniosła 74,7 USD wobec 75,6 USD w maju.

Cracki na benzynie wzrosły o 2 proc. mdm do 307 USD/t. Jako przyczynę Orlen wskazał mniejszą podaż w USA - ograniczenie dostaw o ok. 2 mln baryłek w związku z awarią rafinerii na wschodnim wybrzeżu USA.

Cracki na dieslu wzrosły w czerwcu o 39 proc. mdm do 161 USD/t Jako powody podano: ograniczenia w transporcie spowodowane niskim poziomem wody na Renie, postoje remontowe rafinerii w Europie, spadek zapasów w regionie ARA, czasowe wstrzymanie eksportu oleju napędowego z indyjskiego portu Sikka w związku z cyklonem na zachodnim wybrzeżu Indii.

Cracki na HSFO wzrosły w czerwcu o 26 proc. mdm do -127 USD/t. Orlen wskazał, że przyczyną były ograniczona dostępność w Europie związana m.in. postoje remontowe w rafineriach, duże zapotrzebowanie na paliwo bunkrowe, wzrost zapotrzebowania Arabii Saudyjskiej na HSFO wykorzystywane do wytwarzania energii do klimatyzacji. (PAP Biznes)

