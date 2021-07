Model prosumencki będzie rozszerzony? Projekt ustawy PiS w Sejmie

/

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która ma rozszerzyć obecnie funkcjonujący model prosumencki. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa. Głównym celem niniejszego projektu jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto" - napisano w uzasadnieniu projektu.

"Przedstawiane rozwiązania adresują (pisownia oryginalna - PAP) zidentyfikowane problemy w funkcjonowaniu modelu prosumpcji oraz umożliwią korzystanie ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając wariant 'prosumenta zbiorowego energii odnawialnej' (służący budowie i eksploatacji instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) w ramach budynków wielolokalowych) oraz 'prosumenta wirtualnego energii odnawialnej' (opierającego się na koncepcji przypisania określonej części produkcji z oddalonej instalacji OZE do danego punktu poboru energii)" - dodano.

Dodatkowo projekt ustawy doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza zmiany niezbędne do kompleksowego usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji w Polsce.

Projekt jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych („dyrektywa RED II”).

Projekt przewiduje wejście w życie nowych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2022 r.

