Moda na subskrypcje. Czemu są tak popularne?

PODCAST Paragony sklepowe przyprawiają o zawrót głowy. Jak się zmienią ceny jedzenia? To przy zakupach jedzenia my, jako konsumenci, najczęściej, na co dzień, odczuwamy drożyznę - i ten odcinek „PB do Słuchania” jest o tym, co drożeje, dlaczego i kiedy wreszcie przestanie.