Mocny spadek inflacji w Niemczech

Efekt bazy i "tarcza antyinflacyjna" sprawiły, że w marcu inflacja w Niemczech okazała się najniższa od sierpnia ubiegłego roku. Jednak do oczekiwanych przez naszych zachodnich sąsiadów poziomów pozostaje daleka droga.

fot. Shvets Anna, / / Pexels

W marcu inflacja CPI w Niemczech wyniosła 7,4 proc. - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez Destatis. Konsensus rynkowy przewidywał wynik w wysokości 7,3 proc.

Bankier.pl na podstawie danych Destatis

Marcowy odczyt jest wyraźnie niższy od lutowego (8,7 proc.) przede wszystkim za sprawą niższej dynamiki wzrostu cen energii. W marcu 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę, ceny energii gwałtownie wzrosły, tworząc wysoką bazą dla bieżącego miesiąca. Jeszcze w lutym energia drożała w skali roku o przeszło 19 proc., w marcu - tylko o 3,5 proc.

Obok efektu bazy hamowaniu wzrostu w tej kategorii sprzyjały działania podjęte przez władze, m.in. tymczasowe cięcie podatku VAT od gazu i ogrzewania sieciowego (od 1 października) z 19 proc. do 7 proc. oraz wyznaczenie cen maksymalnych prądu, gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych.

Tymczasem ceny w pozostałych podstawowych kategoriach rosły w marcu wciąż przynajmniej tak szybko jak w poprzednich miesiącach. Żywność drożała w porównaniu do marca 2022 r. o 22,3 proc. (wobec 21,8 proc. w lutym i nieco ponad 20 proc. w styczniu i grudniu), a usługi o 4,8 proc. (4,7 proc. w lutym i 4,5 proc. w styczniu). Nadal w tempie 2 proc. rocznie rosły czynsze.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Analitycy Commerzbanku szacują, że inflacja bazowa przyspieszyła z 5,7 proc. do 5,9 proc.

Wobec lutego ceny towarów i usług konsumpcyjnych poszły w górę o 0,8 proc. Cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego wynosi 2 proc. w skali roku, Niemcy zapewne chętnie widzieliby go jeszcze niżej.

Dane mają charakter wstępny, pełny odczyt poznamy 13 kwietnia.

Efekty bazy przełożyły się również na opublikowane dziś dane o marcowej inflacji w Hiszpanii. Roczna dynamika wzrostu cen na Półwyspie Iberyjskim gwałtownie wyhamowała - z 6 proc. w lutym do 3,3 proc. w marcu. Jutro o godz. 10:00 GUS opublikuje dane dla Polski. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja CPI wyhamuje z 18,4 proc. w lutym do ok. 16 proc. Także i w naszym przypadku będzie w tym duża zasługa efektów bazy.