Mocny powiew optymizmu na giełdach. GPW w górę

Informacje dotyczące brexitu oraz negocjacji na linii USA-Chiny sprawiły, że w piątek na rynkach powiało optymizmem. Dobrą sesję zanotowała także i rodzima GPW.

Aż 1,8 proc. zyskał w piątek WIG20. Na sporym plusie znalazły się także WIG (+1,5 proc.) oraz mWIG (+1,2 proc.), nieco słabiej wypadł sWIG (+0,2 proc.). Wzrosty te są tym istotniejsze, że do dziś mijający tydzień na GPW rozczarowywał. Na indeksach działo się niewiele, słabo prezentowały się także obroty. Także i dziś te ostatnie nie porywały (581 mln zł na szerokim rynku), jednak przynajmniej pojawiły się solidne wzrosty.

Warszawska giełda nie była jednak dziś we wzrostach osamotniona. Najmocniej wyróżniały się brytyjskie spółki zgromadzone w indeksie FTSE250, który urósł o blisko 4 proc. Ponad 2 proc. zyskał także DAX i BUX, wzrosty wyższe niż 1 proc. notowała zaś większość europejskich indeksów. Także Wall Street dziś się zieleniła. Około godziny 17 wzrosty na głównych indeksach przekraczały 1,5 proc.

Ów entuzjazm to najprawdopodobniej pokłosie dwóch czynników. Pierwszy uzasadniałby dobrą postawę spółek z London Stock Exchange i samego funta. Donald Tusk stwierdził, że otrzymał "obiecujące sygnały" od premiera Irlandii ws. umowy brexitowej. Jak relacjonował, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson obiecał, że zaproponuje UE rozwiązanie, które będzie odpowiadało wszystkim. To istotna zmiana w polityce Johnsona, który wcześniej raczej dążył do konfrontacji i nie bał się brexitu bez umowy.

Druga kwestia to ocieplenie na linii USA-Chiny. - Dobre rzeczy wydarzyły się w trakcie negocjacji z Chinami. Patrzymy na siebie cieplej niż ostatnio, bardziej jak za dawnych czasów. Dziś spotkam się z chińskim premierem i wszyscy mają nadzieje, że wydarzy się coś wielkiego - twittował dziś Donald Trump.

Liderami wzrostów były dziś mocno poturbowane w ostatnich miesiącach spółki kontrolowane przez Skarb Państwa: Alior i JSW. Bank jest od początku roku 32 proc. pod kreską , dziś zyskał jednak 6 proc. Z kolei górnicza spółka po wcześniejszej przecenie o ponad 80 proc. w niecałe dwa lata, przez ostatnie trzy sesje odbiła o przeszło 20 proc. w górę. Tylko dziś wzrost siegnął 10 proc. Szerzej na temat sytuacji Jastrzębian pisaliśmy dziś w tekście " Gwałtowne wzrosty JSW ".

Mocne wzrosty notowały jednak i inne blue chipy. O ponad 4 proc. w górę poszły akcje Santandera i Tauronu, ponad 3 proc. zyskało LPP, o 2,8 proc. urośli zaś CD Projekt, PGE, KGHM i PGNiG. Pod kreską znalazły się zaś zaledwie cztery spółki, przy czym tylko Cyfrowy Polsat stracił więcej niż 1 proc. (1,01 proc.).

Na szerokim rynku mocną przecenę zaliczyły papiery Work Service (-10,10 proc.). W spółce w tym tygodniu doszło do prawdziwej rewolucji, z radą nadzorczą pożegnali się bowiem jej założyciele. Kluczowe głosowanie na temat finansowania tej znajdującej się na finansowym zakręcie spółki jednak przełożono.

O 4,2 proc. spadły z kolei notowania CherryPick Games. Spółka od dłuższego czasu pozostaje w trendzie spadkowym, a teraz dodatkowo komplikuje się sprawa należności związanych z grą "My Hospital". Fiński komornik zażądał od CherryPick Games zwiększenia kaucji, jednak notowany na NewConnect producent gier odmówił. Zagrożony jest zatem spory portfel należności spółki.

Adam Torchała