Mocny finisz na GPW. Wzrosty KGHM-u i JSW

Bardzo udaną wtorkową sesję ma za sobą WIG20, gdzie wzrostom przewodziły spółki surowcowe (JSW i KGHM). Słabiej jednak wypadły pozostałe główne indeksy GPW.

Wzrostem aż o 1,5 proc. zakończył wtorkowe notowania indeks WIG20. To kolejna udana sesja tego indeksu i w efekcie jego stopa zwrotu za listopad przekracza już poziom 22 proc. Co ciekawe do tej pory w XXI wieku nie było miesiąca, który WIG20 zakończyłby wzrostem o przeszło 21 proc., indeks blue chipów może zatem niebawem wypracować dość zaskakujący (biorąc pod uwagę nastroje z października) rekord. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Na WIG20 trwa najlepszy giełdowy miesiąc w XXI wieku".

We wtorek zieleń przeważała na WIG20 niemal przez cały dzień, najintensywniejsze wzrosty można było jednak zaobserwować pod koniec giełdowego dnia. Zbiegły się one z udanym początkiem sesji na Wall Street, gdzie S&P500 zyskiwał 1,4 proc., a Nasdaq 0,9 proc. Dow Jones z kolei po raz pierwszy w historii złamał barierę 30 tys. pkt. Za jedną z najciekawszych informacji zza oceanu można uznać doniesienia o tym, że Janet Yellen, była przewodnicząca Rezerwy Federalnej, ma zostać Sekretarzem Skarbu w administracji Joe Bidena.

Niestety słabiej od WIG20 poradziły sobie inne główne indeksy GPW. WIG zyskał 1,1 proc., sWIG80 już jednak tylko 0,1 proc., a mWIG40 dzień zakończył spadkiem o 0,1 proc. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 1,2 mld zł.

Największe wzrosty w składzie WIG20 notowały akcje JSW (+7,4 proc.) oraz KGHM-u (+5 proc.). Pierwsza ze spółek poinformowała w poniedziałek po południu, że przeprowadzone w kopalni Pniówek badania dowiodły, że kopalnia nie jest miejscem bardziej niż inne sprzyjającym przenoszeniu się koronawirusa. Druga z kolei pochwaliła się we wtorek, że sprzedaż miedzi w grupie KGHM w październiku 2020 r. wyniosła 57,1 tys. ton i była wyższa o 13 proc. niż przed rokiem.

Wzrosty kontynuowały jednak i świetnie radzące sobie w listopadzie banki (które w końcu ruszyły do odrabiania covidowych strat). O 3 proc. podrożały papiery Pekao, o 2,4 proc. Aliora. Dobrze wypadły też spółki paliwowe, Orlen zyskał 2,8 proc., a Lotos 3,6 proc. O ponad 2 proc. podrożały także akcje LPP, Allegro i Dino. Po spadkowej stronie z kolei o ponad 1 proc. potaniały papiery PGNiG oraz Orange.

Na szerokim rynku uwagę zwracał przede wszystkim Sanok, który po publikacji dobrego raportu za III kwartał urósł na giełdzie aż o 16 proc. Spółka pomimo odbudowy zamówień w III kw. przewiduje jednak spadek wyników w całym '20 w stosunku do '19.

- "Nie ma takiej możliwości, żeby nadrobić to, co się wydarzyło w II kwartale, bo to nie jest taki efekt odbicia. Nawet gdyby coś takiego się wydarzało, to nie ma obecnie takich mocy produkcyjnych, które by po 2-3 miesiącach takiej zapaści to wszystko nadrobiły. Jest to fizycznie niemożliwe, nie ma też takiego zapotrzebowania. Obecnie raczej jest powrót, do tego co zakładaliśmy w tegorocznym budżecie" - poinformował prezes spółki Piotr Szamburski. Licząc od początku roku, akcje Sanoka wciąż pozostają 14 proc. pod kreską.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3507,98 1,30 1,14 9,66 -4,86 -6,33 DAX Niemcy 13292,44 1,26 1,21 5,11 0,98 0,33 FTSE 100 W.Brytania 6432,17 1,55 1,05 9,76 -12,21 -14,72 CAC 40 Francja 5558,42 1,21 1,38 13,21 -5,68 -7,02 IBEX 35 Hiszpania 8143,20 2,03 2,63 18,13 -12,01 -14,72 FTSE MIB Włochy 22145,06 2,04 3,31 14,83 -4,79 -5,79 ASE Grecja 702,85 0,35 1,72 14,78 -21,14 -23,33 BUX Węgry 39046,50 1,90 4,21 16,02 -11,37 -15,27 PX Czechy 956,13 0,10 2,29 10,78 -11,62 -14,30 RTS INDEX (w USD) Rosja 1287,12 2,41 2,28 10,57 -11,56 -16,90 BIST 100 Turcja 1320,98 0,51 4,86 10,95 23,93 15,45 WIG 20 Polska 1859,42 1,49 3,67 13,01 -15,03 -13,52 WIG Polska 53303,29 1,08 2,94 11,41 -7,88 -7,83 mWIG 40 Polska 3721,75 -0,11 0,64 6,31 -0,34 -4,77 Źródło: PAP

Adam Torchała