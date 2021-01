Mocne wzrosty na GPW. Zieleń JSW i energetyki

fot. Robert Gardziński / FORUM

Poniedziałkową sesją WIG20 wymazał złe wspomnienie piątkowych spadków. Wzrosty zanotowało 19 z 20 spółek na czele z JSW.

Choć poniedziałkowe przedpołudnie nie zapowiadało udanej sesji, WIG20 ostatecznie urósł jednak aż o 1,9 proc. Wynik zwraca uwagę, bo choć w gronie europejskich indeksów przeważały wzrosty, to jednak rzadko przekraczały one poziom 1 proc. Z drugiej strony nie można zapominać o piątkowej sesji, gdy WIG20 "wyróżniał się" w drugą stronę i z wynikiem -2,3 proc. był jednym z najsłabszych indeksów na Starym Kontynencie. Dzisiejsza sesja to zatem odrabianie strat i to niepełne.

Udany dzień mają za sobą inne główne indeksy GPW. WIG zyskał 1,7 proc., mWIG40 1,2 proc., a sWIG80 1,5 proc. Obroty przekroczyły 1,2 mld zł. Z symbolicznych wydarzeń warto zwrócić uwagę na powrót WIG20 powyżej poziomu 2000 pkt.

Zdecydowanym liderem wzrostów była JSW. Spółka mocno zyskiwała już rano, wzrosty przyspieszyły jednak po informacji o zwolnieniu prezesa. Obowiązki prezesa zarządu od dnia 18 stycznia będzie pełnił Arturowi Dyczko, który pozostanie również na swoim dotychczasowym stanowisku - zastępcą prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych. Spółka zyskała 19 proc.

Poniedziałkowe wzrosty WIG20 to jednak nie tylko JSW. Dobrze radziła sobie energetyka, o ponad 7 proc. w górę poszły papiery PGE i Tauronu. Firmy te poinformowały, że utworzą wspólną spółkę celową, która będzie budować nowe projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

O blisko 5 proc. rósł Alior, ponad 3 proc. zyskały Polsat, PGNiG i LPP. W sumie niemal wszystkie spółki zakończyły dzień nad kreską. Na czerwono dzień zakończył jedynie CD Projekt. Spółka zaliczyła przecenę o 1 proc. W jej kontekście warto wspomnieć o artykule Bloomberga o kulisach powstawania "Cyberpunka".

Na szerokim rynku dwucyfrowe wzrosty notowały m.in. spółki budowlane i okołobudowlane: Mostostal Zabrze, Polimex czy Pozbud. Mocno zyskiwały także papiery Erbudu, Trakcji i Torpolu. Po drugiej stronie aż 8,6 proc. stracił Mercator. Spółka miała w czwartym kwartale około 369,7 mln zł zysku netto, około 413,6 mln zł wyniku EBITDA oraz 654,1 mln zł przychodów.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3602.67 0.09 -0.50 1.61 -5.40 1.41 DAX Niemcy 13848.35 0.44 -0.63 1.60 2.38 0.94 FTSE 100 W.Brytania 6720.65 -0.22 -1.14 2.93 -12.43 4.03 CAC 40 Francja 5617.27 0.10 -0.80 1.62 -7.92 1.19 IBEX 35 Hiszpania 8254.50 0.29 -1.23 2.70 -14.74 2.24 FTSE MIB Włochy 22498.89 0.53 -0.98 2.38 -6.80 1.20 ASE Grecja 787.76 -0.30 -1.60 -1.54 -15.68 -2.62 BUX Węgry 44755.59 1.25 0.09 7.55 0.75 6.44 PX Czechy 1074.97 0.13 0.30 6.51 -5.12 4.66 RTS INDEX (w USD) Rosja 1474.86 0.04 0.57 5.16 -9.95 6.30 BIST 100 Turcja 1556.77 2.12 1.34 10.54 28.16 5.42 WIG 20 Polska 2023.74 1.92 -2.09 3.65 -7.00 2.00 WIG Polska 58873.13 1.73 -1.50 5.87 -0.28 3.24 mWIG 40 Polska 4196.95 1.21 -0.74 11.25 2.95 5.54 Źródło: PAP

Adam Torchała