Mocne wzrosty na GPW. Banki liderem sesji

Po spadkowej końcówce lutego pierwsza sesja marca przyniosła solidne odreagowanie. WIG20 poszedł w górę o przeszło 2%. Ton zwyżkom nadawały drożejące akcje banków.

Sytuacja na GPW wpisała się w nastroje globalne. Po spadkach z ostatnich sesji indeksy w Europie i Nowym Jorku mocno się zazieleniły. Tak jakby inwestorzy nagle zapomnieli o rosnących rentownościach amerykańskich obligacji, które powszechnie „obwiniano” za niedawną przecenę akcji. W poniedziałek główne indeksy na Starym Kontynencie zyskiwały po 1,5-2,0%, a sesja na Wall Street rozpoczęła się od przeszło dwuprocentowych wzrostów w wykonaniu Nasdaqa i S&P500.

Podobnie było przy Książęcej. WIG20 zakończył poniedziałkową sesję zwyżką o 2,22%, osiągając poziom 1949,57 punktów. mWIG40 urósł o 0,74%, a sWIG80 zyskał 1,69%. WIG odnotował wzrost o 1,83% przy dość umiarkowanych obrotach, podsumowanych na niespełna 1,3 mld zł.

Ton zwyżkom jednoznacznie nadawały banki. Akcje Aliora podrożały o przeszło 15% po tym, jak w piątek zyskały 3,2%, reagując na zaskakująco pozytywne wyniki kwartalne. Zyskiwał jednak nie tylko Alior. Notowania Pekao poszły w górę o 5,7%, PZU (kluczowy akcjonariusz dwóch poprzednich) o prawie 4%, a PKO BP o 3,6%. Indeks WIG-Banki zakończył sesję zwyżką o 4,1%. W kontekście sektora bankowego polecamy artykuł Adama Torchały o tym, jak to banki pozytywnie zaskoczyły obiektywnie kiepskimi wynikami za czwarty kwartał.

Na odcinku makroekonomicznym in plus zaskoczyły dane z polskiego przemysłu. Wskaźnik PMI odnotował najwyższą wartość od 32 miesięcy, sygnalizując, że koniunktura w sektorze wytwórczym nabiera rozpędu przy nasilającej się presji inflacyjne. A to akurat dobra wiadomość dla posiadaczy notowanych na GPW akcji spółek przemysłowych.

