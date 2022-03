Mocne wzrosty cen ropy po nałożeniu zakazu importu przez USA

fot. Jose Luis Stephens / / Shutterstock

Ceny ropy na światowych giełdach towarowych zwyżkują o ponad 7 proc. po tym, jak USA ogłosiły we wtorek embargo na import ropy, gazu i węgla z Rosji. Handel niklem na LME został zawieszony, po osiągnięciu 100 tys. USD za tonę. Ceny węgla i gazu w Europie są bez zmian, pszenica i aluminium spadają.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 128,53 USD za baryłkę, po wzroście o 7,6 proc., majowe futures na Brent idą w górę o 7,65 proc. do 132,69 USD/b.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek embargo na import rosyjskiej ropy, skroplonego gazu i węgla do USA. Rosyjska ropa stanowiła około 3 proc. wszystkich dostaw ropy naftowej, które dotarły do USA w zeszłym roku. Biden ostrzegł koncerny paliwowe przed nadmiernymi podwyżkami cen paliw.

Wielka Brytania zapowiedziała we wtorek wycofanie się z importu rosyjskiej ropy do końca 2022 r.

Zdaniem analityków Goldman Sachs, średnie ceny ropy Brent na rynku spotowym w 2022 roku będą na poziomie 135 USD za baryłkę, a w 2023 roku na 115 USD za baryłkę. Wcześniejsze prognozy przewidywały ceny odpowiednio: 98 i 105 USD za baryłkę.

Rządy krajów UE na razie są podzielone co do tego, czy wprowadzić embargo na rosyjską ropę.

Holenderskie kontrakty na gaz zniżkują o 0,2 proc. do 211 euro za megawatogodzinę. W czasie sesji ceny gazu przekroczyły 280 euro za megawatogodzinę. W zeszłym tygodniu ceny osiągnęły 99-proc. wzrost.

Rosja zagroziła wstrzymaniem przepływu gazu ziemnego istniejącym gazociągiem Nord Stream 1. Ostrzeżenie to jest m.in. odpowiedzią Rosji na wprowadzone międzynarodowe sankcje na ten kraj po inwazji na Ukrainę i może spotęgować zamieszanie na rynkach energetycznych.

Komisja Europejska zaprezentowała we wtorek plan szybkiego uniezależnienia się Unii od dostaw rosyjskiego gazu. Chce, aby „na długo przed 2030 rokiem” wspólnota była całkowicie niezależna od importu tego surowca z Rosji.

Europa pobiera od Rosji 1/3 swoich dostaw gazu. Jakiekolwiek zakłócenia w przesyle paliwa na Zachód mogą spowodować utrzymanie się wysokich notowań gazu przez dłuższy czas.

Ceny węgla Rotterdam na giełdzie ICE rosną o 4 proc. do poziomu 248 USD za tonę.

Rosną ceny metali. Srebro zwyżkuje o 6,1 proc. do 27,27 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 3,55 proc. do 2.021 USD za uncję. Platyna idzie w górę o 5 proc. do 1.174 USD za uncję.

We wtorek cena niklu na LME skoczyła na krótko aż o 111 proc. - do 101.365 USD za tonę - takiego poziomu cen nie widziano nigdy w 145-letniej historii giełdy metali LME w Londynie. Handel niklem w Londynie został wstrzymany w godzinach porannych we wtorek. W ciągu dwóch dniu ceny niklu wzrosły o ponad 250 proc.

Bezprecedensowy wzrost cen sprawił, że na rynku doszło do tzw. short squeeze, co sprawiło, że brokerzy zmagali się z wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wobec nierentownych krótkich pozycji.

Największy dzienny spadek od 2018 r. notuje we wtorek aluminium, którego poważnym producentem jest Rosja. Cena aluminium na LME spada o ok. 5,5 proc. do poziomu 3.525 USD za tonę. W poniedziałek ceny aluminium wzrosły do rekordowego poziomu ponad 4.000 USD za tonę.

Z kolei ceny spot palladu rosną o 3 proc. do poziomu 3.030 USD za uncję, w związku z obawami o potencjalne zakłócenia dostaw, ponieważ Rosja produkuje około 40 proc. tego metalu. W poniedziałek pallad przekroczył rekordowe 3.400 USD za uncję. Cynk na LME rośnie o 2 proc. do 4.193 USD za tonę

Kontrakty terminowe na rudy żelaza w Singapurze utrzymują się w okolicach 165 USD za tonę, w związku z rosnącymi oczekiwaniami wzrostu popytu ze strony chińskiej gospodarki.

Kontrakty terminowe na pszenicę osiągnęły najwyższy poziom w historii, przekraczając 13,6 USD za buszel, po czym spadły o 4 proc. do 12,4 USD za buszel. Świat stoi w obliczu ogromnego szoku podażowego na rynku zboża, ponieważ wojna skutecznie odcięła ponad jedną czwartą światowego eksportu pszenicy. Pszenica przemiałowa w Paryżu spada o 4 proc. do ponad 380 euro za tonę.

Ceny kukurydzy spadają do 7,3 USD za buszel, po spadku o 0,5 proc.. Kontrakty terminowe na kukurydzę skoczyły w zeszłym tygodniu o 17 proc., najwięcej od 2008 roku. Kontrakty na soję rosną o 2 proc. do 17 USD za buszel.

„Gwałtownie rosnące ceny towarów i zwiększona awersja do ryzyka wywołana inwazją Rosji w Ukrainie oznaczają szok stagflacyjny. Podczas gdy Europa wygląda na bardziej wrażliwą niż Stany Zjednoczone, a Wielka Brytania jest gdzieś pośrodku, Chiny wydają się najmniej narażone na ten szok” – napisali w raporcie ekonomiści Barclays kierowani przez Christiana Kellera.

„Nadejdzie punkt, w którym ten nacisk się skończy, cena nie może stale rosnąć i rosnąć w nieskończoność. Jednakże problemy, które doprowadziły ceny do bardzo wysokich poziomów prawdopodobnie nie znikają zbyt szybko” - powiedział Tobin Gorey, strateg rolny w Commonwealth Bank of Australia.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w dwunastej dobie od rozpoczęcia agresji wojska rosyjskie obniżyły tempo natarcia, jednakże wciąż kontynuują je na wszystkich kierunkach, zaś armia ukraińska prowadzi skuteczne działania obronne, zadając przeciwnikowi znaczne straty. (PAP Biznes)

kkr/ ana/