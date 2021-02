Mocne wzrosty banków. WIG20 powyżej 2000 punktów

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Dzięki silnie drożejącym akcjom banków WIG20 powrócił powyżej 2 000 punktów, zaś mWIG40 znalazł się najwyżej od czerwca 2018 roku. Wyraźnie słabiej wypadły mniejsze spółki. Na szerokim rynku wyróżniały się walory Mo-Bruku.

Tematem numer jeden były dziś banki. Akcje Millennium podrożały o ponad 13%, mBanku o przeszło 11%, ING Banku Śląskiego o 6,7%, Santandera o blisko 8%, a PKO BP o 6,5%. Poza Bankiem Śląskim wszystkie łączy pokaźna ekspozycja na ryzyko prawne związane z „frankowymi” kredytami mieszkaniowymi. Choć nie pojawiły się żadne oficjalne informacje, to trudno uciec od wrażenia, że nadchodzi systemowe rozwiązanie kwestii kredytów liborowych.

Zwyżkujący o 6,5% WIG-Banki rozstrzygnął wyniki wtorkowej sesji. WIG20 poszedł w górę o 1,5% i zakończył sesję na poziomie 2004,54 punktów – czyli najwyżej od blisko miesiąca. Jeszcze lepiej spisał się mWIG40, który zyskawszy 3,2% osiągnął najwyższy pułap od czerwca 2018 roku. Indeks średnich spółek tylko od początku tego roku urósł o 11,5%.

Wyraźnie słabiej spisały się spółki nico mniejsze. sWIG80 urósł tylko o 0,11%, docierając w pobliże 18 000 punktów. Mimo to w trakcie sesji sWIG80 i tak osiągnął najwyższą wartość od listopada 2007 roku (!), od początku tego roku zyskując już 11,7%. WIG we wtorek podniósł się o 1,7% i zbliżył się do lokalnego szczytu z początku stycznia. Obroty na rynku głównym podsumowano na blisko 1,6 mld zł.

Wśród mniej znanych spółek uwagę zwracały papiery Mo-Bruku, które rozpoczęły sesję od 25-procentowej zwyżki, by zakończyć handel wzrostem o 11,4%. Wzrostom tym towarzyszyły niecodziennie wysokie obroty, na poziomie niemal 90 mln zł. Na całej GPW intensywniej handlowano dziś tylko walorami PKO BP, Allegro i Orlenu.

Bez większych zmian wtorkową sesję kończyły główne indeksy w Europie. FTSE100, DAX i CAC40 utrzymywały się w granicach 0,2% względem poniedziałkowego zamknięcia. Sesja na Wall Street przyniosła niewielkie wzrosty i nowe rekordy w wykonaniu S&P500 i Nasdaqa. Pojawia się jednak coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że nastroje panujące na amerykańskim rynku akcji zbliżają się do punktu skrajnego optymizmu.

KK