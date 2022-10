Akcje CD Projektu zyskują po publikacji nowej strategii

/ CD Projekt

Kurs akcji CD Projektu rósł na otwarciu środowej sesji o 13 proc. po tym, jak spółka zaprezentowała nową strategię oraz ogłosiła skup akcji własnych. Na walorach studia obrót po godzinie sesji przekraczał 100 mln zł.

Aktualizacja strategii CD Projekt zakłada, że spółka będzie pracować nad dwiema grami klasy AAA równolegle - poinformowała spółka w komunikacie opublikowanym po zakończeniu wtorkowej sesji. Spółka prowadzi prace koncepcyjne nad projektem o kryptonimie Hadar, zamierza wydać szereg produkcji w ramach franczyz wiedźmińskiej i cyberpunkowej.

Zarząd zapowiedział także otwarcie nowego studia w Ameryce Północnej, dodanie multiplayera do większości przyszłych projektów oraz dalszą ekspansję franczyz w stronę filmu i telewizji - wskazują analitycy BDM.

To aktualizacja strategii ogłoszonej przez spółkę wiosną 2021 r. już po wydaniu "Cyberpunka 2077".

Ponadto, spółka zapowiedziała skup akcji własnych o wartości do 100 mln zł. Skup będzie trwał od 5 do 28 października.

Jeden z założycieli CD Projektu i największy akcjonariusz spółki Marcin Iwiński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ds. międzynarodowych. Będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej.

W poniedziałek o 9:20 akcje spółki zyskiwały blisko 9 proc., a ok. 10 min po starcie sesji kurs rósł nawet o ponad 13 proc. Walory CD Projektu były wyceniane najwyżej od 18 maja. Od dołka sprzed miesiąca odbiły o przeszło 60 proc. Po blisko 90 min handlu popyt osłabł, a wzrost kursu wynosił 3,5 proc. przy ponad 120 mln zł - najwięcej na rynku.

Pierwszy z planowanych projektów nosi roboczą nazwę „Sirius”. Jest w fazie przedprodukcyjnej, a w projekt jest zaangażowanych ponad 60 osób. To gra tworzona przez amerykański zespół The Molasses Flood.

Kolejny ogłoszony projekt nazywa się „Polaris” i ma być zaczynem nowej wiedźmińskiej trylogi, rozszerzając świat przedstawiony w dotychczasowych grach z serii. Wkrótce spółka ujawni więcej informacji o projekcie „Canis Majoris” także ze świata Wiedźmina. CDR myśli o pełnoprawnym projekcie AAA - napędzanym historią RPG.

Z kolei grą z serii cyberpunkowej jest projekt "Orion". CDR rozpocznie prace nad nim po wydaniu rozszerzenia do "Cyberpunka 2077" pod tytułem "Phantom Liberty". "Orion" będzie rozwijany przez nowe studio CD Projekt RED North America.

Zupełnie nowym IP spółki ma być projekt "Hadar". Osadzony w nowym uniwersum jest obecnie we wczesnej fazie tworzenia jego podstaw. Pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły się w 2021 r.

"Pozytywnie odbieramy informacje odnośnie aktualizacji strategii i skupu akcji własnych. Zgodnie z zapowiedziami z ostatniej konferencji inwestorskiej, rynek nie spodziewał się większych zmian vs ogłoszona w tamtym roku strategia" - komentują analitycy BDM.

"W aktualizacji strategii CDR przewiduje m.in. realizowanie trzech „unikalnych, silnych i trwałych" franczyz. Planuje kontynuację wykorzystywania uniwersum "Wiedźmina" (5 projektów w tym jeden wydawniczy i jeden celujący w szersze grono odbiorców), „Cyberpunka 2077" (1 projekt) oraz nowe, oryginalne IP (P. Hadar). Więcej realizowanych projektów oczywiście przekłada się na wyższe ryzyko, wyższe nakłady inwestycyjne, znaczne powiększenie sił deweloperskich (aktualnie ok. 800 deweloperów w grupie), co przełoży się również na wyższe koszty. Spółka jest jednak przekonana, że środki którymi dysponuje i które generują pozwolą jej poprowadzić wszystkie te projekty bez sięgania po m.in. emisję" - wskazują.

Analitycy BDM zwracają również uwagę na plany skrócenia cyklu produkcyjnego gier (nowej sagi wiedźmińskiej) do 3 lat.

"Uważamy, że przedstawione przez spółkę cele są ambitne, a ich realizacja pozwoli spółce wejść na nowy, znacznie wyższy poziom. Oczywiście trzeba pamiętać, że przejście z jednej rozwijanej gry AAA do kilku projektów rozwijanych jednocześnie jest dużym wyzwaniem" - podsumowują.

"Na ten moment spekulujemy, że Sirius może być grą multiplayer o typie battle royale z pewnymi elementami single-player. Na to wskazywałaby informacja, że gra ma adresować masowych odbiorców. Co do Canis Majoris to trudno nam to uplasować w wizji spółki. Na pewno zmienia się finansowanie i to, że CDR korzysta z zewnętrznego producenta. Być może jest to zapowiedź bardziej prężnego rozwoju działalności wydawniczej choć prawdopodobieństwo tego jest umiarkowane" - napisał Kacper Koproń z DM Trigon, cytowany przez PAP.

Na konsekwencje ogłoszonej startegii zwracają uwagę analitycy BM Pekao. "Realizacja takiego planu będzie wymagała dużego zwiększenia zatrudnienia (głównie w US), a co za tym idzie istotnego wzrostu CAPEX. Na 2Q'22, Spółka miała ok. 750 deweloperów (łącznie z GOG) – ok. połowa zespołu pracowała nad dodatkiem do Cyberpunka (2023), 20% nad kolejnym Wiedźminem (wczesna faza produkcji), a ok. 50 osób nad Projektem Sirius"- czytamy w twitterowym wpisiem biura.

"Innymi słowy, prawdopodobnie nowe tytułu nie pojawią się szybko, a jednoczesna produkcja tylu gier może być niełatwa i kosztowna. Dla przypomnienia, zarówno w strategii z 2014 jak i 2017 roku CDR planował jednoczesną produkcja 2 gier AAA, czego nie udało się zrealizować" - czytamy w twitterowym wpisiem biura" - uzupełniają wpis.

Podsumowując, o ile bogaty pipeline może być postrzegany optymistycznie i implikuje nowe szanse, warto również pamiętać o powyższych ryzykach, i zmieniającym się profilu kosztowym firmy (więcej deweloperów z US) (4/4) — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) October 5, 2022

Ogłoszenie aktualizacji strategii wspisuje się w falę pozytywnych informacji dotycących spółki jaka od września napływa na rynek w kontekście ostatniej dużej gry studia. To m.in. nowy serial na platformie Netflix z uniwersum Nght City, wzrost liczby graczy na platformie Steam, wypuszczenia kolejnej aktualizacji Cyberpunka, czy informacje o sprzedanych 20 mln kopii gry przez CD Projekt. Pozytywnie przyjęta przez rynek aktualizacja strategii zaprowadziła kurs w środowy ranek do poziomu 123,32 zł - najwyżej od 18 maja 2022 r. Jeszcze 7 września kurs znajdował się na minimach trwającej bessy, a za akcję płacono 76,81 zł.

