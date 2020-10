Mocne wzrosty Allegro. WIG20 znów rozczarował

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Allegro po udanym poniedziałkowym debiucie we wtorek kontynuowało rajd. Niestety, znów rozczarowywał WIG20, w którym zielenią dzień zakończyły ledwie dwie spółki.

Początek bieżącego tygodnia nie jest dobrym okresem dla indeksu WIG20. Wtorkowa sesja, podobnie jak poniedziałkowa, zakończyła się spadkiem większości komponentów wchodzących w skład tego indeksu. W sumie tylko we wtorek WIG20 stracił 1,4 proc. i ponownie należał do najgorszych indeksów w Europie. Ponownie także blue chipy były najsłabszym ogniwem warszawskiego rynku, WIG bowiem stracił 1 proc., sWIG80 0,9 proc., a mWIG40 zdołał nawet zamknąć dzień na 0,4-proc. plusie.

Słabość WIG20 współistnieje z siłą Allegro. Po świetnym poniedziałkowym debiucie we wtorek największa giełdowa spółka w Polsce dołożyła kolejne 14 proc. wzrostów i zwiększyła swoją kapitalizację do 82 mld zł. To już niemal dwukrotnie więcej, niż wynosiła wycena w ofercie podczas IPO.

Współistnienie siły Allegro i słabości WIG20 wydaje się nieprzypadkowe. Już w poniedziałkowej analizie tłumaczyliśmy, że silniejsze Allegro, to większy udział spółki w indeksach kosztem pozostałych polskich blue chipów. Najbliższa rewizja już po środowej sesji, gdy spółka zastąpi w indeksie WIG20 mBank. Następnie przyjdzie czas na roszady w indeksach MSCI i FTSE.

To zresztą właśnie mBank tracił w składzie WIG20 najwięcej, bo aż 5,7 proc. Blisko 5 proc. traciły jeszcze papiery Tauronu i Santandera, o ponad 3 proc. w dół poszły także akcje PGNiG, Pekao, Aliora, PGE, JSW. W sumie aż 3/4 indeksu zaliczyło spadki o ponad 1 proc., co pokazuje szerokość ruchu spadkowego. O negatywnym wyniku sesji zadecydowały nie pojedyńcze spółki, a szeroka wyprzedaż. Ponad kreską utrzymały się ledwie dwa podmioty - CCC i CD Projekt. Akcje obu spółek zyskały po niecałe 3,3 proc.

Koronawirusowy odwrót

We wtorek jednak słabą sesję zanotował nie tylko WIG20. Wyraźne spadki zanotował i sWIG80 m.in. za sprawą spółek tzw. koronawirusowych. W składzie indeksu najmocniejsze spadki notowały bowiem papiery Cormay'a, Harpera i Global Cosmedu (wszystkie w dół o ponad 8 proc.). Do tej pory rosnące obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wspierały te spółki, we wtorek jednak mimo dalszego wzrostu obaw (np. lock-down w Czechach) obserwowano odwrót od spółek covidowych i NCIndeksu (-1,9 proc.).

Być może to także Allegro wyssało kapitał z tej wyraźnie mocno spekulacyjnej części rynku. Wspomnijmy tylko, że we wtorek spółka znów była liderem obrotów. Wykręcono aż 1,4 mld zł, czyli więcej, niż zazwyczaj wynosi wynik dla całego rynku. To pokazuje wielką aktywność inwestorów na tych walorach, choć nie wiemy, za ile ruchu odpowiadają inwestorzy instytucjonalni, a za ile indywidualni. Z drugiej strony, w kontekście spółek koronawirusowych, można wymienić Mercatora, który znów śrubował maksima. Tym razem wzrósł o 13 proc.

