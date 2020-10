Mocne spadki w Europie. DAX najniżej od maja

fot. REUTERS / FORUM

Inwestorzy zaczynają być przerażeni perspektywą powtórki lockdownu w Europie. Na giełdach Starego Kontynentu dominują mocne spadki.

W mediach pojawiły się informacje, jakoby rząd Francji od czwartku wprowadził totalny paraliż gospodarki, zwany potocznie lockdownem. Na wieczór zaplanowane jest telewizyjne orędzie prezydenta Emmanuela Macrona. To kolejny dzwonek alarmowy uświadamiający inwestorom, że politycy niczego nie nauczyli się po tragicznych doświadczeniach z wiosny, gdy bezsensowne lockdowny zdruzgotały europejską gospodarkę.

W dużych francuskich miastach od tygodnia panuje godzina policyjna. W Hiszpanii kluczowe regiony kraju są zablokowane przez władze – nie można z nich wyjechać ani do nich wjechać. Kompletnie „zamknięte” są Czechy i Słowacja, a niedługo mogą do nich dołączyć Niemcy, gdzie wiosenny lockdown był stosunkowo łagodny i krótkotrwały. Teraz drakońskie restrykcje mogą być utrzymywane miesiącami.

Tą niepewność dobrze dziś widać na europejskich giełdach, na których obserwujemy kolejny dzień silnych spadków. O 10:00 niemiecki DAX zniżkował o przeszło 3% po tym, jak we wtorek spadł o 0,9%, a w poniedziałek o 3,7%. Od połowy października DAX zakończył na plusie tylko dwie sesje i znalazł się na najniższym poziomie od maja.

Francuski CAC40 w środę rano zniżkował o ok. 3% i także znalazł się najniżej od maja. Brytyjski FTSE100 po utracie ponad 2% powrócił do wartości z kwietnia. Mediolański FTSE MIB po spadku o prawie 3% także cofnął się do poziomów z wiosny. Jeśli tak dalej pójdzie, to niedługo europejskie indeksy zaczną testować marcowe minima.

Niewiele lepiej jest przy Książęcej, gdzie WIG20 po godzinie środowego handlu zniżkował o 1,8%, osuwając się poniżej 1600 punktów. Indeksowi polskich blue chipów szkodzą przede wszystkim spadające o ponad 5% notowania CD Projektu, który po wtorkowej sesji poinformował o kolejnym przełożeniu debiutu „Cyberpunka”. Ponad 5% taniały także akcje CCC, która poinformowała o sporej stracie w III kwartale.

KK