Mocne spadki na Wall Street. Nasdaq naruszył wsparcie

Po zaledwie jednym dniu odreagowania na nowojorskie parkiety powróciły mocne spadki. Inwestorów mogą martwić skala oczekiwanych podwyżek stóp procentowych, gwałtowne spowolnienie wzrostu w USA, lockdowny w Chinach oraz gazowy kryzys w Europie.

Wtorkowe spadki na Wall Street były dość gwałtowne. Dow Jones poszedł w dół o 2,38% i zatrzymał się na poziomie 33 239,45 pkt. S&P500 zniżkował o 2,81%, schodząc do 4 175,20 pkt. Ale znów najsłabszy był Nasdaq, który zanurkował o 3,95% i zakończył dzień na poziomie 12 479,74 pkt.

Najbardziej może niepokoić postawa tego ostatniego indeksu, który podczas wtorkowej sesji znalazł się najniżej od ponad roku, delikatnie naruszając linię wsparcia, na której zatrzymały się spadkowe fale w lutym i marcu. Na gruncie analizy technicznej przełamanie linii 12 500 punktów otwierałoby drogę ku dalszym spadkom. W podobnej sytuacji znalazł się S&P500, który zbliżył się do tegorocznych minimów.

Struktura spadków (czyli słabsza postawa Nasdaqa i tzw. spółek wzrostowych) sugerowałaby, że inwestorzy obawiają się przede wszystkim gwałtownego zacieśnienia polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Rynek jest przekonany, że już za tydzień Fed podniesie stopy o 50 pb. i że do końca 2022 roku stopa funduszy federalnych sięgnie ok. 3%. Jeśliby tak się stało, byłoby to najsilniejsze zaostrzenie polityki pieniężnej w USA od niemal trzech dekad. Ponadto, w maju Rezerwa Federalna ma ogłosić rozpoczęcie procesu redukcji sumy bilansowej (QT), co dodatkowo zaostrzy warunki finansowe.

Wpływ na indeksy miały też zachowanie poszczególnych dużych spółek. Walory Tesli taniały aż o 12%. Rynek obawia się, że Elon Musk zacznie „sypać” walorami Tesli, aby sfinansować zakup Twittera. O ponad 10% zniżkowały notowania General Electric po tym, jak przemysłowy gigant rozczarował tegoroczną prognozą finansową. Po 3-4% traciły walory Alphabetu i Microsoftu, które po sesji opublikują raporty za I kwartał.

Wygląda też na to, że Fed będzie zmuszony zacieśnić politykę pieniężną w obliczu ostrego spowolnienia gospodarczego. Wstępny szacunek PKB Stanów Zjednoczonych za I kwartał poznamy w czwartek. Ale już dzisiaj model Fedu z Atlanty pokazał, że annualizowana dynamika amerykańskiego PKB spowolniła z 6,9% do zaledwie 0,4%. A to wynik na granicy stagnacji. Pojawiła się też pierwsza prognoza „łagodnej” recesji w USA, która wyszła spod piór ekonomistów z Deutsche Banku.

- Nasza ocena zakłada łagodną recesję w Stanach Zjednoczonych, która potrwa parę kwartałów i w ramach której stopa bezrobocia wzrośnie o 1-1,5 pkt. proc. – uważa Peter Hooper, szef badań ekonomicznych w Deutsche Banku. Hooper dodaje, że to „zupełnie inne zwierzę” niż głęboka recesja z roku 2008 czy początku lat 80-tych i że w związku z tym może ona nie wygasić presji inflacyjnej.

Wpływ na nastroje inwestycyjne mogły też mieć doniesienia z Polski. PGNiG oficjalnie potwierdziło, że Gazprom zakręcił kurek z gazem na gazociągu jamalskim po tym, jak strona polska odmówiła zapłaty za surowiec w rublach. To prawdopodobnie test determinacji władz Niemiec i Unii Europejskiej w odcinaniu dostaw rosyjskich surowców energetycznych do krajów Wspólnoty. Cena gazu w UE początkowa poszła w górę o 17%, by zakończyć dzień zwyżką o 6,8%.

Niepokojąca jest też sytuacja w Chinach, której władze nie rezygnują z obłąkanej polityki zero-covid. Władze Pekinu skierowały większość z 22 mln mieszkańców na masowe testy na COVID-19. Stolica Chin stara się uniknąć scenariusza z Szanghaju, który od miesiąca objęty jest lockdownem paraliżującym życie gospodarcze i zamieniającym największe miasto ChRL w wielki obóz koncentracyjny.

