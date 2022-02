Mocne spadki na Wall Street. Meta pociągnęła w dół spółki technologiczne

fot. Songquan Deng / / Shutterstock

Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła mocne spadki i tym samym przerwana została seria czterech wzrostowych dni z rzędu. Silna wyprzedaż dotknęła zwłaszcza spółki z sektora technologicznego po gorszych od oczekiwań wynikach kwartalnych Meta Platforms, właściciela Facebooka.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,45 proc., do 35.111,16 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 2,44 proc. i wyniósł 4.477,43 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 3,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.878,82 pkt.

„Sektor technologiczny wszedł w 2022 rok z jednymi z najgorszymi nastrojami od czasu krachu dotcomów ponad dwie dekady temu. Jednak największe amerykańskie marki technologiczne nadal dostarczają odpowiedzi, których oczekuje rynek, czyli lepszych od oczekiwań wyników finansowych” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

"Facebook to fundament zaufania. To spółka znajdująca się w posiadaniu bardzo szerokiego grona inwestorów jako kluczowa część portfela, więc kiedy ma tak trudne czasy jak teraz, to niszczy zaufanie do całości rynku. Podstawowe obecnie pytanie brzmi, czy to problemy specyficznie związane z Meta, czy znajdą one przełożenie na inne spółki" - powiedział JJ Kinahan, główny strateg rynkowy z TD Ameritrade.

Meta Platforms podczas czwartkowej sesji spadła o ponad 26 proc. To największy dzienny spadek notowań akcji tej spółki. Dawny Facebook pokazał gorsze od oczekiwań zyski za czwarty kwartał 2021 roku oraz rozczarowujące prognozy przychodów na pierwszy kwartał 2022 roku.

Zysk Mety na akcję wyniósł 3,67 USD wobec oczekiwanych przez rynek 3,84 USD. Przychody koncernu wyniosły 33,67 mld USD, a rynek spodziewał się, że sięgną 33,4 mld USD.

Meta prognozuje, że w pierwszym kwartale 2022 roku jej przychody znajdą się w przedziale od 27 mld USD do 29 mld USD. Analitycy spodziewali się, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku koncern będzie miał 30,15 mld USD przychodów.

W dół szły również akcje innych portali mediów społecznościowych - Snap tracił 19 proc., a Twitter 5,5 proc.

„Obniżenie prognozy zysków przez Meta i inne firmy zaskoczyło rynki. Wyprzedaż w sektorze technologii rozszerzyła się w czwartek na inne branże, a gdy Fed przygotowuje się do podniesienia stóp procentowych, możemy zaobserwować większą zmienność w przyszłości” - powiedział Kenneth Broux, strateg w Societe Generale w Londynie.

Honeywell szedł w dół ponad 7 proc. Przychody spółki w czwartym kwartale sięgnęły 8,66 mld USD, a rynek szacował je na 8,73 mld USD.

Akcje Spotify spadły około 17 proc. Serwis streamingu audio opublikował słabszą niż oczekiwano prognozę wzrostu liczby stałych abonentów. (PAP Biznes)

