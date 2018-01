Mocne spadki na GPW. Czerwony niemal cały WIG20

Na nic zdały się dobre dane o polskim PKB, które rośnie najszybciej od sześciu lat. Polska giełda kontynuuje spadki i coraz dokładniej zmazuje dobre wrażenie, które robiła na początku stycznia.

Jeszcze niedawno na GPW świętowano historyczne maksima, dziś do rekordów z 2007 roku WIG traci już jednak blisko 2,5 proc., a WIG20 coraz bardziej oddala się od poziomu 2600 punktów. Wtorkowa sesja miała istotny wkład w ten stan rzeczy. WIG stracił dziś bowiem 0,92 proc., WIG20 zaś 1,05 proc.

U zagranicznych inwestorów widać pewną niechęć dotyczącą handlu na giełdzie. Wyraźnie tanieją w ostatnich dniach także akcje europejskich spółek, a w Ameryce pretekstu do przeceny dostarczył wspólny projekt Amazona, JPMorgana oraz Berkshire. Rozczarowująco wyglądają także obroty. Wczoraj na szerokim rynku GPW nie udało się przekroczyć 700 mln zł, dziś obroty sięgnęły 725 mln zł. Przypomnijmy, że w pierwszym półroczu 2017 roku średnia na sesję wynosiła 1 mld zł. A największy udział w obrotach na GPW mają właśnie inwestorzy zagraniczni.

Wśród spółek z WIG20 najmocniejsze, ponad 2-proc. spadki, odnotowały na zamknięciu: BZ WBK, Energa, Tauron oraz mBank. O 0,4 proc. do 100,60 zł zniżkowała wycena JSW, która złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Obecnym właścicielem wspomnianych udziałów jest inna spółka z GPW - Kopex (+0,8 proc.).

Łącznie pod kreską dzień zakończyło aż 18 podmiotów z indeksu WIG20. Ponad kreską utrzymały się ledwie dwa, ich wzrosty były jednak kosmetyczne. Rzadko fala spadków bywa na GPW tak szeroka.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej spadły na zamknięciu notowania ING Banku Śląskiego (-3,4 proc.), a największe, ponad 2-proc. wzrosty, odnotowały Budimex oraz Boryszew. O 2,1 proc., do 188,00 zł, zniżkowała wycena Comarchu. Analitycy Haitong Bank w raporcie z 29 stycznia obniżyli rekomendację dla Comarchu do "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową do 196,6 zł z 232,2 zł wcześniej.

Na szerokim rynku o 1,8 proc. spadły notowania Ursusa, którego akcje wyprzedaje ostatnio główny udziałowiec . 2,1 proc.straciła Vistula. Analitycy Trigon DM podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Vistuli i podnieśli cenę docelową akcji spółki do 5,3 zł. O 2,75 proc. do 2,83 zł zniżkowała wycena Bytomia. Analitycy Trigon DM podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla Bytomia i podnieśli cenę docelową akcji spółki do 2,8 zł.

Na NewConnect zadebiutowały akcje spółki Brand24. Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 50 proc. do 47,80 zł, a obroty wyniosły 2,2 mln zł. W pierwszych godzinach wzrosty były jednak jeszcze wyższe, z upływem godzin spółka traciła jednak parę. To pierwszy giełdowy debiut w tym roku. Więcej o spółce przeczytać można tutaj.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3606,75 -1,00 -1,78 2,93 10,54 2,93 DAX Niemcy 13197,71 -0,95 -2,67 2,17 12,98 2,17 FTSE 100 W.Brytania 7587,98 -1,09 -1,86 -1,30 6,60 -1,30 CAC 40 Francja 5473,78 -0,87 -1,11 3,03 14,40 3,03 IBEX 35 Hiszpania 10428,20 -1,21 -1,71 3,83 11,40 3,83 FTSE MIB Włochy 23480,92 -1,35 -1,49 7,45 25,17 7,45 ASE Grecja 868,08 -2,08 -0,45 8,19 41,36 8,19 BUX Węgry 39926,42 -1,42 -3,83 1,39 22,94 1,39 PX Czechy 1127,39 -0,34 -0,85 4,57 21,12 4,57 MICEX Rosja 2280,36 -0,17 -0,81 8,09 2,07 8,09 RTS INDEX (w USD) Rosja 1274,94 -0,05 -0,69 10,44 8,45 10,44 BIST 100 Turcja 119303,10 -1,28 0,76 3,44 38,34 3,44 WIG 20 Polska 2566,14 -1,05 -2,44 4,26 25,09 4,26 WIG Polska 66153,16 -0,92 -2,04 3,78 20,15 3,78 mWIG 40 Polska 4988,05 -0,73 -1,60 2,90 7,78 2,90 Źródło: PAP

Adam Torchała/ PAP Biznes