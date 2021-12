Mocne spadki cen gazu w Europie

fot. Kodda / / Shutterstock

Ceny gazu w Europie mocno spadają kolejną sesję, po zniżce w czwartek o 23 proc. Przez Atlantyk przeprawia się coraz więcej tankowców z amerykańskim gazem dla krajów regionu - informują maklerzy.

Holenderskie kontrakty na gaz spadają w piątek o 20 proc. do 105,88 euro za megawatogodzinę, po osiągnięciu na początku tego tygodnia nowych rekordowych poziomów.

15 amerykańskich tankowców ze skroplonym gazem ziemnym zadeklarowało do czwartku jako miejsce docelowe porty w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Gibraltarze i Malcie.

Dodatkowe 11 tankowców z LNG nie podało jeszcze miejsca docelowego, ale wydaje się, że one również są w drodze do Europy.

W Europie w ostatnich dniach nasiliła się kolejna fala kryzysu energetycznego po wstrzymaniu pracy przez kilka reaktorów atomowych we Francji, spadku przepływów gazu z Rosji i niskiej produkcji energii wiatrowej w Niemczech, co pogorszyło niedobór energii. Zmusza to kraje w regionie do spalania większej ilości węgla, aby utrzymać światło i ciepło w domach.

Europejskie magazyny gazu są obecnie wypełnione w mniej niż 58 proc.

aj/