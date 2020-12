Mocne spadki WIG20. CD Projekt dużym ciężarem

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Piątek przyniósł kolejną spadkową sesję WIG20 przy bardzo wysokich obrotach. Indeksowi znów ciążył CD Projekt, który tym razem doświadczył aż dwucyfrowej przeceny. Korektę zaliczył także KGHM.

Spadkiem o 1,7 proc. zakończył piątkową sesję WIG20. To trzecia w grudniu i druga z rzędu spadkowa sesja tego indeksu. Odwrót kontynuowały także średnie spółki, mWIG40 stracił dziś kolejny 1 proc. sWIG80 zyskał z kolei 0,2 proc. To jednak nie wystarczyło, by przeciągnąć WIG na zieloną stronę. Indeks ten zamknął sesję spadkiem 1,3 proc. Po raz kolejny w tym tygodniu uwagę zwracały obroty. Tym razem sięgnęły aż 2,4 mld zł.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Największym ciężarem dla WIG20 i jednocześnie zdecydowanym liderem pod względem obrotów ponownie okazał się CD Projekt. Dziś spółka ta zanotowała spadek aż o 11,5 proc. Z jednej strony to kontynuacja ruchu zapoczątkowanego w poniedziałek, z drugiej sporo nerwowości wśród inwestorów wywołują informacje dotyczące bardzo dużych problemów "Cyberpunka 2077" na konsolach. Na PC święci triumfy, z konsolami CD Projekt ma jednak poważny problem.

O ile wczoraj można było jeszcze zrzucać winę za spadki WIG20 na sam CD Projekt, o tyle dzisiaj jednak dziś negatywne nastroje wśród dużych spółek były zdecydowanie wyraźniejsze. Przede wszystkim korekty doświadczył KGHM, którego akcje potaniały o 5,3 proc. Wyraźnie spadki notowały także akcje CCC (_3,4 proc.) oraz Alior (-2,3 proc.). Istotny dla indeksu była także negatywny wpływ Pekao (-1,6 proc.) i Dino (-1,1 proc.).Po drugiej stronie ponad 2-proc. wzrosty notowały papiery JSW, PGNiG oraz Cyfrowego Polsatu.

W składzie mWIG40 najmocniej taniały akcje AmRestu (-4 proc.). Ponad 3-proc. przecenę zanotowały także papiery XTB, Amiki, DataWalk oraz PlayWay'a. Po wzrostowej stronie wyróżniał się Biomed Lublin z wynikiem +4,9 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3485,84 -1,04 -1,51 0,53 -5,47 -6,92 DAX Niemcy 13114,30 -1,36 -1,39 -0,77 -0,25 -1,02 FTSE 100 W.Brytania 6546,75 -0,80 -0,05 2,58 -9,28 -13,20 CAC 40 Francja 5507,55 -0,76 -1,81 1,14 -6,03 -7,87 IBEX 35 Hiszpania 8063,10 -1,46 -3,12 3,46 -14,15 -15,56 FTSE MIB Włochy 21702,16 -0,97 -2,15 3,38 -6,28 -7,68 ASE Grecja 779,04 0,61 -0,75 18,32 -11,87 -15,01 BUX Węgry 41263,67 0,39 5,19 8,46 -7,49 -10,46 PX Czechy 968,51 -0,83 -0,41 6,73 -10,32 -13,19 RTS INDEX (w USD) Rosja 1412,88 0,58 4,09 14,51 -3,44 -8,78 BIST 100 Turcja 1370,70 1,28 2,99 7,15 27,01 19,79 WIG 20 Polska 1950,85 -1,67 0,16 9,64 -4,71 -9,27 WIG Polska 55501,03 -1,30 0,35 8,23 -0,05 -4,03 mWIG 40 Polska 3772,13 -0,97 -1,13 2,75 -1,65 -3,48



Adam Torchała