Mocne spadki WIG20. Allegro liderem przecen

Słaba końcówka sesji sprawiła, że WIG20 zamknął środowy handel wyraźną przeceną. Najmocniej taniały papiery Allegro, nieco lepiej radziły sobie inne główne indeksy warszawskiej giełdy.

Spadkiem aż o 1,2 proc. zakończył środową sesję WIG20. Czerwień na indeksie dominowała przez większość dnia, warto jednak zauważyć, że do okolic godziny 16 notowania WIG20 trzymały się w pobliżu kreski. Dopiero ostatnie kwadranse handlu przyniosły wyraźny spadek notowań. Pod koniec dnia słabły m.in. notowania sektora finansowego i surowcowego.

Popołudniowe osłabienie nastrojów były widać i na innych głównych indeksach GPW, te miały jednak wyższy wcześniejszy pułap. W efekcie mWIG40 zakończył dzień 0,2 proc. pod kreską, a sWIG80 zdołał urosnąć o 0,3 proc. WIG stracił 0,9 proc., a obroty na szerokim rynku lekko przekroczyły 1 mld zł. Czerwień przeważała dziś i w Europie, jednak WIG20 należał do najsłabszych indeksów Starego Kontynentu.

Największe obciążenie dla polskiego indeksu dużych spółek stanowiło dziś Allegro (-4,8 proc.), które sukcesywnie pogłębiało spadki od rana. O ponad 2 proc. potaniały papiery Dino, Orange i LPP, słabo wypadł także sektor finansowy na czele z PKO BP i Aliorem, których papiery potaniały o 1,7 proc.

Przypomnijmy, że przedwczoraj Komisja Nadzoru Finansowego oceniła, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich. KNF proponuje bankom, by wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej. Wczoraj z kolei Narodowy Bank Polski podał, że może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków brzegowych.

Po zielonej stronie wyróżniało się przede wszystkim JSW (+2 proc.), choć warto zauważyć, że w trakcie dnia spółka notowała o wiele wyższe wzrosty. Na "czerwoną stronę" w ciągu dnia przeszła inna surowcowa spółka, KGHM (-0,5 proc.), którego okres słabości pokrył się z okresem słabości WIG20. Kombinatowi nie pomogła nawet drożejąca o blisko 2 proc. miedź. Uspokoiła się z kolei nieco sytuacja na CD Projekcie, który dzień zamknął skromnym spadkiem o 0,2 proc.

Na szerokim rynku 2,6 proc. zyskał Newag. Spółka podała, że przychody i zyski w 2020 roku były rekordowe. W 2021 roku zdaniem zarządu sprzedaż i portfel zamówień powinny pozostać na ubiegłorocznym poziomie. Wyniki wsparły także notowania InterCars (+3,2 proc.). Skonsolidowane przychody grupy w styczniu 2021 roku wyniosły 755,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 16,5 proc. Po mocnej rekomendacji "kupuj" od DM BDM aż o blisko 4 proc. podrożał Atal.

