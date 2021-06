Mocne spadki CD Projektu pociągnęły WIG20 w dół

/ Bankier.pl

Środa przyniosła kolejną spadkową sesję na GPW. Tym razem atmosfera była jednak nieco spokojniejsza niż we wtorek, choć z pewnością na brak emocji nie mogli narzekać m.in. akcjonariusze CD Projektu.

Spadkiem o 0,21 proc. zakończył środową sesję WIG. To głównie zasługa dużych spółek, WIG20 stracił bowiem 0,23 proc., choć warto zwrócić uwagę, że w podobnych rewirach znalazł się i mWIG40 (-0,26 proc.). Na tym tle wyróżniał się sWIG80 (+0,11 proc.), mimo to po świetnych 7 miesiącach wyraźnie w ostatnich dniach widać, że indeks ten złapał zadyszkę. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 1,3 mld zł.

Największą uwagę w składzie WIG20 przyciągał dziś zdecydowanie CD Projekt. Spółka rozpoczęła dzień od wzrostów na fali informacji o przywróceniu "Cyberpunka" do PS Store. Radość inwestorów trwała jednak krótko, pod tę informację grano bowiem już wcześniej i jej pojawienie się nie było wcale sygnałem do kontynuacji wzrostów, a do realizacji zysków. Dodatkowo short squeeze (zamykanie krótkich pozycji), o którym plotkowano wcześniej, okazał się domysłami, bowiem na liście grających na spadki CD Projektu pojawił się wczoraj nowy fundusz. CD Projekt z godziny na godzinę słabł i ostatecznie zamknął dzień spadkiem o 6,5 proc.

Bez mocnych spadków CD Projektu WIG20 byłby dziś zielony, co nie oznacza, że w indeksie nie brakowało innych czerwonych spółek. O blisko 2 proc. potaniały akcje telekomów - Polsatu oraz Orange, bliski tej wartości była także Orlen. Orlen Lietuva, spółka z grupy PKN Orlen, nabyła 100 proc. udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas, przejmując tym samym kontrolę nad jedynym kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej.

Po zielonej stronie wyróżniały się z kolei spółki odzieżowe, o ponad 3 proc. podrożały papiery zarówno CCC, jak i LPP. Udany dzień ma za sobą także Santander, który poszedł w górę o 2,3 proc. Dla wyniku indeksu ważne były także ponad 1-proc. wzrosty Allegro oraz PGNiG. Neutralnie dzień zamknęło PZU (-0,15 proc.), które przyklepało wypłatę rekordowej dywidendy. Choć warto pamiętać, że ta wspierana jest kapitałem zapasowym (nadrabianie braku dywidendy w zeszłym roku).

Na rynku NewConnect ponownie dały o sobie znać problemy jednej z gwiazd rynku - Biomaksimy. Spółka chce wejść na GPW, jednak ma problemy z przygotowaniem prospektu. Na początku czerwca informowała o przesunięciu terminu na 15 czerwca, wczoraj wieczorem poinformowała jednak, że i z nowego terminu nici. Dodatkowo spółka musi szukać nowego audytora. Dziś jej akcje potaniały o blisko 5 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4151,76 0,20 1,34 3,34 28,04 16,86 DAX Niemcy 15710,57 -0,12 0,83 1,91 27,57 14,52 FTSE 100 W.Brytania 7184,95 0,17 1,47 2,01 15,09 11,21 CAC 40 Francja 6652,65 0,20 1,36 4,19 34,33 19,84 IBEX 35 Hiszpania 9202,20 -0,31 0,50 0,62 22,77 13,98 FTSE MIB Włochy 25767,54 0,12 0,10 4,04 31,30 15,90 ASE Grecja 911,60 -0,92 -0,19 0,50 34,67 12,68 BUX Węgry 48525,74 -1,57 0,66 6,82 27,50 15,41 PX Czechy 1171,36 -0,34 -0,75 4,42 23,78 14,04 RTS INDEX (w USD) Rosja 1679,02 0,82 0,25 8,40 35,11 21,01 BIST 100 Turcja 1431,31 -0,78 -1,23 -0,70 29,02 -3,08 WIG 20 Polska 2225,27 -0,23 0,31 6,33 23,76 12,16 WIG Polska 66180,17 -0,21 0,10 6,33 31,35 16,05 mWIG 40 Polska 4875,75 -0,26 -0,34 6,49 38,83 22,61 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała